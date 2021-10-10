教育雙減｜退費難轉型不易　江蘇教培機構非法獲取10萬條學生訊息

教育「雙減」政策8月落地以來，衝擊中小學生的校外培訓機構，許多教育培訓機構因此關停甚至老闆跑路。陷入員工被拖欠工資、家長無法要求退費的困境。



而江蘇鹽城，日前更傳出學生家長報警稱頻繁接到一家教育培訓機構的行銷電話，而後警方調查揭開一個非法獲取、販賣個人資訊的黑色產業鏈，查獲10萬多條學生資訊，目前，朱某等4人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。



家長為孩童的教育問題操心。圖為保良局陳守仁小學在10月1及2日進行首輪面試。（黃寶瑩攝）

據了解，該販賣學生資訊的教育培訓機構主要以電話行銷為主，資訊來源之一是通過各大培訓機構的資訊共用，二是通過員工家屬在醫務室私下竊取資訊。目前，涉案的朱某等4人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

江蘇：退費投訴多 少兒英語培訓機構最多

據人民網報道，「雙減政策」8月在江蘇落地以來，許多教育培訓機構因自身經營、疫情影響、政策效應等多種因素難以為繼，有的甚至關停跑路，一些家長由此陷入到退費難的漩渦之中。

人民網「領導留言版」資訊顯示，8月1日至今，江蘇各地涉及教培機構退費的投訴達130多條，地域分佈方面以南京、無錫、蘇州三地較多，又以少兒英語培訓機構較為集中。

在「教育雙減」政策落地前，《證券日報》3月就曾指出，教培行業在飛速發展的同時，各類「陷阱」也層出不窮。一方面，大型線下教育機構遭遇資金鏈危機，導致用戶學費難以追回；另一方面，線上教育野蠻生長，宣傳、銷售、教學、售後，幾乎每一個環節都存在亂象。

媒體大多聚焦於「雙減」政策對校內外教育的影響，認為該政策整頓行業亂象外，對教培行業也是一次致命打擊。（美聯社）

黑貓投訴平台顯示，2020年共接到消費者對教育培訓行業的累計有效投訴8.1萬餘單，占黑貓投訴平台整年度有效投訴單比例為3.4%，其中投訴過千的企業共15家。

此外，關於個人隱私洩漏也成為一個問題。在黑貓投訴平台上，一位崔女士表示，「我大概一年前撥打過北京尚德教育機構的電話諮詢，後來不需要了，現在他們把我的個人資訊洩漏給另一個教育機構鷹式教育，給我反覆撥打騷擾電話且態度極其惡劣。」

此前優路教育、英孚教育、潭州教育、北京簡學教育等機構，都因為隱私問題被消費者投訴過。也有使用者向記者回饋，教育軟體往往會要求讀取用戶通訊錄。一線上教育從業人員告訴記者，互聯網時代，使用者註冊都要留電話和基本資料，而銷售人員會據此建立自己的使用者資料庫，不存在洩露的情況，也有可能是同一個銷售人員去了不同的機構任職，因此會將原使用者資料一起帶走。

《證券日報》引述教育專家熊丙奇說法指出，根據《刑法》第二百五十三條之一侵犯公民個人資訊罪規定，違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人資訊，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。「如果教育機構涉及出售使用者資料，那麼就是違法行為，相關人員將被追究刑事責任。」