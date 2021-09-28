教育雙減｜上海學而思不敵高額房租關閉線下校區　改採線上授課

內地「教育雙減」政策發布後，學科類校外培訓機構大受打擊。27年內地老牌教育集團巨人教育宣布倒閉、先前教育集團愛貝斯總裁更捲款2億人民幣跑路。



9月27日，上海學而思老師群內告知家長，「因運營成本過高，不足以支撐面授班運營」，所有面授課轉為線上班。據內地媒體查證學而思工作人員後表示，學生能補習的時間縮短、教學點的房租過高，10月9號開始上海小學到高中課程都全面改採線上授課。



日前為配合「雙減政策」，內地針對學科類校外培訓機構的收費、上課時間、教材以及審核等方式都有新的規定，校外培訓機構受到影響。9月27日，上海學而思老師在微信群中告知家長，「教學點的房租成本過高，不足以支付面授班的運營」，公司統一決定改採線上課程。

學而思在香港亦有分校。（微信公眾號＠芥末堆）

據內媒訪問上海學而思工作人員，該人員提到，為配合「雙減政策」小學道初中的補習時間改成一到五的晚間，「但學生放學晚，所以周一到周五時校區常沒有什麼學生」，考量到運營成本，公司決定上海的小學到高中全面改採線上授課，校區會在10月下旬關閉。該工作人員強調，目前只有上海全面改採線上授課。

學而思成立於2003年，是好未來教育集團下的中小學課外輔導品牌，在67個城市開設400多個教學中心，2018年成立亦成立香港教學中心。此前，北京市教育委員會官方微博公佈義務教育階段學科類校外培訓機構「白名單」，首批名單共有152家教育機構，學而思、新東方等內地知名教育機構入列。

網民因此提到，原本以為這些大型知名教育機構入白名單後就不會受到影響，「現在就看誰是最後一個倒的」「擔心教培行業從業人員」，也有網民提到「雙減後已經流失不少學生，房租貴真的是很嚴重的問題」「做培訓的搞不過搞房地產的」此外，亦有網民認為線上授課比不上實體課程。