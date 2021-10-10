山西暴雨｜女子身陷泥潭5壯漢合力終拖出　網民辱罵災民被拘10日

山西「十一」假期期間遭遇特大暴雨，近5.5萬人被緊急轉移，並已造成多人死傷、失蹤。在臨汾市，多處路段發生塌方，有村民身陷泥潭無法動彈，靠5名壯漢合力才終於將其拖出。

救援行動仍在持續，有網民在微博發表「活該」、「淹死山西人」等辱罵言論，被警方處以行政拘留10日。



山西省連日來普降大雨，臨汾安澤縣內一河邊圍牆垮塌，縣藍天救援隊的庫房被大水沖垮。及至9日，臨汾市仍有降雨，市區至安澤縣的高速公路有多處積水，行車容易打滑。安澤縣藍天救援隊隊長連賀龍表示，目前救援隊主要力量集中在村鎮救援。救援物資都已齊備，但各地村民尚缺米面糧油、鞋子和雨褲等物資。受降雨影響，藍天救援隊的一處庫房被水沖垮，庫房內的救援設備也被沖走。

縣城內，沁河沿線的濱河北路已分段實施交通管制。其中一段路面沿線數百米堆有高約1米的防汛沙袋。一位值守交警表示，多天前，濱河北路就已出現路面塌方。安澤縣多位居民表示，除濱河北路外，縣城已有多處路面塌方。

塌方令民眾安全受到威脅，在臨汾大寧縣，一名女子身陷淤泥不得動彈，警員和消防到場後發現，泥潭已漫過女子膝蓋。5名身強力壯的救援人員齊力將其拉出泥沼，被困女子隨後被送醫治療。

而沁河南側的橋邊護欄和人行道均被拉上警戒線，每隔百米左右就有車輛值守，還有工作人員來回巡邏。在河邊一處名為水上年華游樂園的門口，一名工作人員自己連日來在此24小時值守，晚上就睡在路邊的車上。目前，水上樂園內水位已經下降，但留下大量淤泥，仍有安全隱患。她在此值守，主要為了防止有人進入游樂園。

塌方亦造成財產損失，網傳影片顯示，受降雨影響，洪洞縣一停車場發生塌陷，停車場內出現一個「深坑」。有不少車輛掉入坑中，並且洞口還在不斷擴大，旁邊在洞口停放的車輛，也險些掉落坑中，情況十分危急。目擊者郭女士稱，大坑被雨水填滿，大批居民撤離現場。

救援仍然持續期間，有網民發布辱罵災民的言論，網傳圖片顯示，微博名為「@張丹楓小清新」的用戶在一則微博的留言區表示：「活該！珍愛生命逃離山西！淹死山西人！」。

山西稷山縣公安局9日發布警情通報稱，該網民為27歲無業男子吳某某，經審查，吳某某對其在微博發表污衊性言論，造成惡劣影響的違法行為供認不諱，並主動刪除網上的違法言論，警方對其處行政拘留10日。