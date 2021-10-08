山西暴雨｜多地降雨量打破同期紀錄　汾河新絳段堤壩一度出現決口

山西遭遇暴雨天氣，太原、陽泉、臨汾等多地降雨量破打破同期降雨量紀錄。

受連續降雨和上游來水影響，汾河運城段出現近40年來最大洪峰，首站新絳縣已啟動防汛Ⅱ級應急響應。

新華社報道，位於新絳縣橋東村附近的汾河北段堤壩，在周四（7日）下午5時左右發生決口，長度近20米。截至周五（8日）早上9時許，決口尚未完成封堵。

央視新聞周五下午報道最新消息，在下午4時30分，隨著最後一車石料投入，汾河新絳段橋東村附近堤壩決口成功合龍。



汾河新絳段橋東村附近堤壩決口目前成功合龍。（影片截圖）

據山西省氣像局此前發布的消息，10月2日晚上8時至7日早上8時，山西出現大範圍強降雨，全省過程降雨量在15.4至285.2毫米之間，最大降雨量出現在大寧。另全省有18個縣市區降雨量超過200毫米，有51個縣市區降雨量在100至200毫米之間。

對於汾河下游新絳段的情況，新華社的報道指出，10月6日晚過境新絳縣的洪峰流量超過1100立方米每秒。截至周四晚上8時，汾河新絳段流量已由最高峰值1125立方米每秒，回落至983立方米每秒。

央視新聞的報道則指，由於連續強降雨，造成壩體土壤含水量飽和、土質鬆軟，且上游來水增多，汾河水流量由日常平均每秒40立方米激增近30倍，達到每秒1125立方米，水位持續上升。受此影響，汾河新絳段橋東村附近堤壩在周四傍晚出現決口，部分農田受淹。

搶險救援人員連夜加固加高汾河堤壩。（微博）

險情發生後，當地迅速組織力量進行搶險，調集專業搶險隊伍500餘人、各種搶險機械和車輛100餘台、各類搶險物資5000餘立方米，連夜開展決口封堵工作。現場經過24小時的晝夜奮戰，在抗洪搶險人員的共同努力下，汾河新絳段橋東村決口已經成功封堵。

運城市處於汾河最下游，新絳縣是汾河洪峰進入運城市的第一站，目前當地已加固加高汾河堤壩13.7公里，轉移撤離群眾17631人，全縣10個臨時集中安置點已安置1800餘人。