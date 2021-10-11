山西暴雨︱鴻星爾克再捐巨款登熱搜　暴雨與南方高溫有關聯？

山西省近日發生嚴重洪澇災害，已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災。內地多個企業紛紛為山西捐款，其中國產運動品牌鴻星爾克再捐巨款，引發關注。



據鴻星爾克官方微博10月10日消息，鴻星爾克宣布捐贈2000萬元（人民幣．下同）物資馳援山西，該則消息登上微博熱搜榜首，並引發近百萬人次的瀏覽。

此外，互聯網公司也紛紛捐款。10月10日下午，北京字節跳動公益基金會宣布捐贈5000萬元，聯合公益機構，為災區提供緊急救援物資，並支持學校災後修繕和當地古蹟修復。騰訊公益慈善基金會宣布先期捐贈5000萬元。阿里巴巴、百度基金會、拼多多亦分別捐贈5000萬元用於救災等工作。網易公益基金會、螞蟻集團則分別宣布捐贈2000萬元馳援災區。

據官媒新華社10月10日報道，山西近期嚴重洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。

與南方高溫同為「副熱帶高壓」引發

對於山西為何遭受如此大的暴雨侵襲，有專家指出，有必要把它與同一時間段出現在南方的高温聯繫起來看。山西的降雨突破了歷史同期的極值，南方多地的高温也創造了紀錄。這一北一南兩個區域的異常天氣現象，罪魁禍首是相同的，都是副熱帶高壓。

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10月上旬，強大的西太平洋副熱帶高壓先西伸北抬後穩定維持在南方的黃淮江淮地區，把北方冷空氣與南方暖濕氣流的交匯地帶穩定地頂託在秦嶺以北的陝西山西等地，大量來自孟加拉灣和西太平洋的水汽向北經過西南地區源源不斷輸送到陝西山西，為山西中南部持續降水提供了充沛的水汽來源。

再加上山西境內的兩條主要山脈呂梁山脈和太行山脈都大致呈南北走向，剛好把從西南方向過來的大量水汽截留下來。上述幾個因素疊加起來，造成了十年九旱的山西10月上旬遭遇罕見的暴雨襲擊。

專家表示，降雨異常偏多，給山西多地帶來洪澇災害，此外，山西還有一個不利條件，全省大部分地區位於黃土高原地帶，植被較南方多強降雨的地區更稀少，土質也較疏鬆，在多輪暴雨的沖刷下，更容易引發泥石流等次生地質災害。