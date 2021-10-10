山西暴雨｜騰訊網易捐款逾7000萬　20歲女大生創救命文檔助力救援

山西省在「十一」假期期間遭遇特大暴雨，國家減災委、應急管理部昨日（9日）啟動國家Ⅳ級救災應急響應。

目前，山西汛情急需大量物資。根據山西防災服務台志願者核實，截至今日下午6時半，當地有5個救援隊或指揮部需要應急物資，包括救生衣、電筒、發電機等，另太原市、運城市、晉中市等地有多條村要求支援。



為響應救災，騰訊公益慈善基金會宣布先期捐贈5000萬元，與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作，助力當地政府救災、民生保障、文物古建搶救與災後重建等工作。同時，網易公益基金會宣布捐贈2000萬元馳援山西災區，用於當地緊急物資採購、群眾安全保障及災後重建等。

根據山西防災服務台志願者核實，運城市河津市救援隊、運城市稷山縣防汛搶險指揮部、運城市新絳縣龍興街新絳天龍救援隊、介休市貢板應急救援隊、臨汾市洪洞曙光救援應急中心求助應急物資。太原市清徐縣孟封鎮閆家營村，呂梁市孝義市大孝堡鄉李家莊村，運城市新絳縣萬安鎮西馬村等多個地方水浸，急需水泵將積水抽走。除此之外，多個村莊急需取暖設備、食物、食水以及發電機等。

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《新京報》報道，網上流傳一份名為《山西洪災救命文檔》，其中分地區詳細記載眾多地區在暴雨洪災中的求助信息，包括需求物資、需求量、聯繫人、聯繫方式、所在區縣、目前狀態等十幾個小項。文檔內容詳盡，且會定時更新，不少人都誤以為是由專業機構建立，但沒料到的是，文檔的最初創建者是來自山西的20歲女大學生祁一菲。

今年國慶假期，祁一菲沒有回到山西太原，但依然密切關注山西暴雨的消息，「之前就知道山西在下雨，跟家裏人打電話的時候也會說這件事，所以也很關注這個話題」。她不時在微博上看到相關消息，於是想到或許要建立一個如河南暴雨般的文檔，統計救援和災情信息，「不知道會不會對救援人員有幫助」。

在萌生建立文檔的想法後，她立即上網搜索河南暴雨的「救命文檔」，摘選了一些重要的內容和信息，創建了最初版本的《山西洪災救命文檔》，「求助信息、物資信息表、救援人員、聯繫方式，最開始差不多就這些內容」。從有想法到建立文檔，她只用了21分鐘，隨後更在微信朋友圈上載了自己製作的初版在線共享表格「求助文檔」。

當日，祁一菲一直整理文檔至凌晨4時，隨着網絡傳播，200個編輯者一度同時在線，還有許多曾參與河南洪災救援的志願者紛紛加入，有序地細化志願者分工。祁一菲稱，自10月6日晚上10時創建至今，該文檔已經匯集幾百條求助和救援信息，並把不同的工作編號，分為求助信息、道路情況、物資需求、重點災區、安置點、匯總表格等。

她表示，最初創建文檔僅是出於「就是想着哪怕不能衝到一線救援，也要用其他的方式幫助家鄉」的簡單想法，之後卻看到愈來愈多素不相識的人加入文檔維護等工作，「好感動，坐在電腦和手機前流淚」。