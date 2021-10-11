美媒：2025年中國隱形戰機前線部署數量將超美國

新一屆珠海航展吸引世界各國的眼球。美媒近日報道稱，到2025年，中國前線部署的隱形戰鬥機數量將超過美國。



美國《空軍雜誌》10月8日稱，中國正在快速提升殲-20第五代戰鬥機的生產速度，以至於美國參議院軍事委員會資深成員James Inhofe在10月5日的聽證會上說，「我們的指揮官確認，到2025年，中國部署在前線的第五代隱形戰機將比我們更多。」

報道稱，在珠海航展上，中國航空工業集團的權威人士接連透露了中國隱形戰鬥機的進展。殲-20隱形戰鬥機總師楊偉公開表示，「殲-20已實現批量裝備部隊，今年七一時15架殲-20飛過天安門，實際上天上不止15架，地上還有一大堆。」

+ 1

殲-20副總師王海濤在回答官媒《環球時報》記者關於航空工業「現有產能能否滿足空軍需求」的提問時更是表示，「只要空軍有需要，航空工業能滿足任何需求」。

FC-31隱形戰鬥機（又稱殲-31）的首席設計師孫聰則表示：「艦載機很快就有下一代了，不用過今年就能看到了。」報道認為，這很可能是指FC-31的解放軍自用版本將登上中國航母。

+ 26

報道總結稱，雖然中國方面並沒有透露關於殲-20的具體產能爬坡速度，但相關產量可能會大幅增加。「在本屆珠海航展上，搭載國產渦扇-10C發動機的殲-20進行了多次飛行演示。發動機長期以來一直是中國航空業的痛點，殲-20的早期版本依賴於俄羅斯的動力裝置」。