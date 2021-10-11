圓規風球｜廣東發出颱風預警　第3個熱帶氣旋正在東京海面集結

熱帶氣旋獅子山上周襲港，為香港帶來狂風暴雨。相隔不足兩日，熱帶風暴「圓規」亦陸續靠近本港，天文台預料今（11日）晚會發出3號強風信號。緊鄰香港的廣東省地區亦相繼發出颱風預警信號，深圳市已發出颱風藍色預警。



廣東省氣象局消息，圓規的中心今天下午5時位於菲律賓馬尼拉北偏東方向約475公里的洋面上，預計將以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動，明天（12日）凌晨穿過巴士海峽進入南海東北部海面，向海南島東部沿海靠近，強度緩慢增強，最強可達強熱帶風暴級或颱風級（10-12級，28-33米/秒）；並可能於13日在海南島東部沿海登陸，登陸時強度為強熱帶風暴級（10-11級，25-30米/秒）。

10月10日，受獅子山影響，廣東珠海普降大暴雨，市內多條道路水浸，車輛無法通行。（中新社）

廣東沿海地區已發出49個颱風預警信號。截止晚上7時20分，饒平，汕頭，潮陽，南澳和澄海已升級為颱風黃色預警。廣州天河區、荔灣區、海珠區、白雲區、越秀區、南沙區、黃埔區、番禺區、從化區、增城區、花都區颱風白色預警生效中，即未來48小時內上述地區將受颱風影響；稍後南沙區有機會升級颱風藍色預警。

除了熱帶氣旋獅子山以及圓規，熱帶氣旋「南川」正在距離日本東京東南方向2650公里的海面上集結。據中央氣象台下午6時的預報，南川中心附近最大風力8級，達到熱帶風暴強度，料以每小時20至25公里左右的速度向西偏北方向移動。