颱風「圓規」最早在今日（10月11日）晚進入香港800公里範圍，天文台料明日（12日）稍後會有狂風驟雨，周三（13日）更有狂風大驟雨及雷暴，初時有機會吹烈風（8級），離岸及高地更吹9級烈風。



繼上週的「獅子山」之後，香港面臨「風接風」。對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名。組織亦有一套為颱風起名的機制，今次的「圓規」名字的意思，原來不是一般理解的文具圓規！

颱風「圓規」料最早在今日（10月11日）晚進入香港800公里範圍。（天文台截圖）

颱風名字由世界氣象組織颱風委員會，包括中國、日本、香港，等14個委員，由每個國家或地區，各提供10個名字，合共140個循環使用。不同國家都有自己的起名小巧思和偏好，在特別情況下，例如該颱風造成了重大傷亡或損失，該颱風名字會被除名，香港更試過以另一個更特別的理由，將自己提出的颱風名字除名！

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想不到日本天文台竟然如此浪漫，會用星座來為颱風命名，而香港竟然對疊宇人名情有獨鍾，不止颱風，連熊貓名都疊字...

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上星期獅子山剛過，本週又迎來另一颱風圓規。根據上星期經驗，分分鐘到時狂風暴雨但仍然要返工。平日已經地獄的路線，更有機會「變本加厲」，水浸、塞車、撞車、令返工之路更艱辛。

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