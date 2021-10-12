印媒：殲-31配備新型導彈後比F-35更強　將終結美軍空中優勢

被認為將上艦中國003型航母的新一代艦載機殲-31（又稱FC-31「鶻鷹」）備受關注。有印度媒體稱，殲-31配上PL-15E空空導彈將超越美國的F-35。



綜合媒體10月12日報道，在不久前的珠海航展新聞發布會上，中國海軍殲-15艦載機的總設計師孫聰表示，今年晚些時候，人們應該能夠看到下一代艦載戰鬥機的好消息。他表示，在時機成熟時，將公布更多有關新艦載機的訊息。

中國最新一屆珠海航展上的殲-31。（微博@小奇侃科技）

同時中國航空工業集團公司在其社交媒體平台上也表示，新的艦載飛機將在2021年底前公布。殲-31因此備受外界關注。

殲-31於2012年10月首飛，並參加了2014年的珠海航展。該機最初可能是專為出口市場設計的，隨後這款戰機的設計經過了大量的改進，並製造出新的原型機重新開始試飛。

殲-31由中國工程院院士、中航集團副總工程師孫聰擔任總設計師，其採用常規氣動布局，配備了DSI進氣道、梯形主翼、傾斜雙垂尾及內置彈倉，具備典型隱形戰機的特徵，可被探測性較低，因此生存能力較高。

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此外，該戰機擁有優異的電子對抗性能，可完成目標探測、外部訊息綜合處理及多目標超視距大離軸角全向攻擊等任務，有較高的性價比。殲-31將採用新開發的兩台高性能小涵道比渦扇發動機作為推進系統，並裝配一門航炮，具有較強的內埋及外掛能力，可掛裝多種先進的空對空、空對地武器。

《印度國防新聞》網站則報道稱，中國第二架隱形戰鬥機殲-31再次亮相珠海航展，而這一次它還與強大的PL-15E導彈一起展出。防務專家表示，殲-31隱形戰機和機載武器裝備都是頂級的，它們的搭配將使戰鬥力更加強大，躋身世界一流之列。

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PL-15是一種非常先進的超視距遠程空對空導彈，PL-15E是其最新的出口型號。

防務專家表示，殲-31與美國的F-35相似，是世界上最先進的隱形戰鬥機之一。PL-15E、PL-10E和LS-6/250導彈可以執行遠程、近程空戰以及對地面攻擊等各種任務，使殲-31能夠在所有範圍內、針對所有目標作戰。而PL-15E由於其超視距能力遠遠優於其他國家的導彈，性能格外強大。如果將殲-31和這些武器結合在一起，那麼它甚至要比F-35更好。另有一些分析人士稱，這可能會終結美國的空中優勢。