內地限電｜李克強：要糾正「一刀切」限電限產或運動式「減碳」

內地多地近期因電力、煤炭供需偏緊，實施限電，經濟運行與居民生活均受到一定程度影響。

據新華社報道，國務院總理、國家能源委員會主任李克強9日（上周六）主持召開國家能源委員會會議，表示要糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式「減碳」，確保北方群眾溫暖安全過冬。



李克強指出，現階段工業化城鎮化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，供給短缺是最大的能源不安全，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，著力提高能源自主供給能力。要針對以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落後煤電。

李克強又指，要科學有序推進實現「雙碳」（碳達峰及碳中和）目標，要結合近期應對電力、煤炭供需矛盾的情況，研究提出碳達峰分步驟的時間表、路線圖。各地各有關方面要堅持先立後破，堅持全國一盤棋，不搶跑。從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式「減碳」，確保北方群眾溫暖安全過冬，保障產業鏈供應鏈穩定和經濟持續平穩發展。

李克強又指出，要加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，強化綠色低碳前沿技術研發。提升電網智能化水平，增強消納新能源和安全運行能力。完善階梯電價，深化輸配電等重點領域改革，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升能源服務水平。