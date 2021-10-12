山西暴雨｜已致175萬人受災15死3失蹤　1763處不可移動文物受損

山西自「十一」假期以來遭遇特大暴雨，10月12日上午10時，山西省召開防汛救災新聞發布會，通報受災情況。

會上通報指，截至目前，此次強降雨共致山西11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，因災死亡15人，失蹤3人，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積357.69萬畝，倒塌房屋1.95萬間，嚴重損壞1.82萬間，直接經濟損失人民幣50.29億元。



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發布會指，10月2日至7日，山西出現有氣象記錄以來最強秋汛，多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，山西平均降水量119毫米，最大為山西臨汾大寧縣降水量達285.2毫米。

會上指出，受持續強降雨影響，山西省內37條河流發生洪水，高速公路、國省干線、鐵路運行受到一定影響。汾河新絳段，烏馬河清徐段，磁窯河汾陽段、孝義段等多處發生決口，南同蒲線祁縣昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，導致列車停運。

另據山西省文物局消息，截至周日（10日）中午12時，受暴雨影響，山西省共有1763處不可移動文物不同程度地出現了屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷、建築倒塌等諸多險情。9座博物館、紀念館出現小面積漏雨、部分構件損壞等情況。

其中，全國重點文物保護單位177處、省級文物保護單位137處、市縣級文物保護單位660處、尚未核定公佈為文物保護單位的不可移動文物789處。

據此前報道，10月7日、8日，山西知名旅遊景點平遙古城與五台山發布消息，稱因連日暴雨影響，景區建築與外部道路出現塌陷情況。10月11日，山西臨汾於2020年新建成的汾河公園仍有大范圍積水。

目前，山西省文物局正開展搶險修繕工作。當局稱下一步將繼續做好險情處置，指導市縣文物部門繼續認真做好文物險情排查和受災情況統計工作，督促有關部門及時採取支護、遮蓋等有效保護措施，防止文物險情進一步擴大；分類推進搶險保護，對於險情不大的，通過邊報批邊施工的方式做好排險。