Tesla風波｜公司以侵犯名譽為由起訴兩名維權車主　並索賠500萬元

汽車品牌Tesla（內地譯作「特斯拉」）在內地引發的風波仍然未斷。曾公開表示車輛存安全隱患的兩位車主，近日被Tesla以「侵犯名譽權」為由告上法庭，並索償財產損失500萬元（人民幣，下同），其中就包括今年4月在上海，進行「車頂維權」的張女士。



據《南方都市報》消息，周一（27日），張女士在微博發文表示，已收到上海市青浦區人民法院寄來的訴前調解意見征詢書。在民事起訴狀中，Tesla稱張女士今年4月的「車頂維權」行為侵犯名譽權，要求張女士公開道歉，並賠償因此事給Tesla造成的直接財產損失「暫計500萬元」。

張女士表示，她目前與Tesla的相關糾紛包括，她起訴Tesla、Tesla全球副總裁陶琳侵犯名譽權案，將在9月28日召開庭前會議；Tesla起訴她侵犯名譽權，對此，她已於8月14日收到上海市青浦區人民法院寄來的訴前調解意見征詢書，「如任何一方不同意訴前調解，本案將依法轉入審理程序。」

近日，Tesla以「侵犯名譽權」為由將兩名維權車主告上法庭，並索償財產損失500萬元人民幣。（微博）

事緣於今年2月，張女士因乘坐父親駕駛的Tesla時，疑似煞車失靈導致車禍，造成她與父母受傷入院。雖有為此進行過維權，但均未有達成協議。4月19日，上海國際汽車工業展開幕現場，張女士身著印有「煞車失靈」字樣及Tesla標誌的T恤，站在車頂高喊「特斯拉煞車失靈」，維權抗議，引發大批人圍觀。隨後，張女士被現場保安人員提著四肢帶至Tesla工作區。據了解，張女士事後還因涉嫌擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。

值得注意的是，張女士被Tesla索賠並非孤例。來自天津的韓先生此前亦因Tesla的安全隱患問題進行維權，但卻被Tesla「倒打一耙」索賠505萬元。韓先生說，「其他的一個案件是特斯拉起訴我的名譽權問題，起訴我大概是505萬，理由就是因為我長期地在平台上發表一些與特斯拉相關的一些東西，並指責我說它是所謂的『流氓企業』、『無賴企業』。」