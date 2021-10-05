台19歲孝順女打工回程被Tesla撞斃　家人質疑沒煞車或是自動駕駛

一位19歲女大生，為了減輕家裡負擔，上個月去面試打工，回程的路上被一輛特斯拉（Tesla）撞上，疑似是路口處複雜，沒有增設待轉號誌牌，但又有待轉格，女大生當時直接左轉，被後方直行特斯拉撞飛，當場失去生命跡象，女大生家屬質疑特斯拉沒有減速，希望有目擊民眾，還原當時情況。



19歲劉姓死者奶奶：「她就這樣走掉了。」 奶奶哭到無法好好說話，爺爺趕緊拿紙巾幫她擦眼淚，兩老都很難受，因為他們孝順的寶貝孫女，25日下午在桃園平鎮，騎車到路口處，被後方藍色特斯拉撞上，當場OHCA送醫搶救不治。

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19歲劉姓死者爺爺：「從小三歲跟我們養到大，所以我們感情很好很好。」 19歲孫女長相甜美可愛，從小父母離異，她跟著爸爸，爺爺還有奶奶在苗栗生活，長大後改跟媽媽住，家人都說她很用功讀書，就讀中原大學法律系2年級，平常借住桃園親戚家。

19歲劉姓死者奶奶：「她就跟我講說，阿婆不用那麼辛苦了，我去找到工作了，哪知道出車禍了。」因為爸爸行動不便，劉姓女大生想減輕家裡負擔，去面試打工但在回程路上，經過的路口沒有，兩段式的待轉號誌，她就沒有騎到前方待轉格，直接左轉，結果慘遭直行車撞上。

19歲劉姓死者爺爺：「常理判斷啦(駕駛)應該就是跟玩手機，或者是說開導航跟自動駕駛，完全沒有注意前面的路況，(一般)看到有人或車你一定會煞車嘛，一定會煞車，有煞車的痕跡嘛。」

劉女面試上了卻也帶來惡耗，爺爺認為特斯拉駕駛完全沒有減速，質疑開車沒有專心注意前方路況。 平鎮交通分隊分隊長曾國樑：「經酒測後雙方當事人酒測值均為0，至於本起事故肇事原因，正由警方釐清調查當中。」

而這裡的路口確實有點複雜，明明設有待轉格，卻沒架設待轉號誌牌，內線又是禁行機車，死者家屬也希望，能有熱心目擊者，出面協助來釐清真相。

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