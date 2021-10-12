三孩政策｜北京朝陽兩公租房源　優先為未成年子女較多家庭配租

隨着老齡化、少子化等問題愈趨嚴重，內地一直關注「三孩政策」的配套措施。

近日，北京市朝陽區開啟2021年面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房，即未成年子女數量較多的輪候家庭，可優先配租公租房。



本次措施，是結合朝陽區實際情況，對取得公租房備案資格、且尚未配租配售的未成年子女數量較多的家庭，以直接發放選房通知單的方式組織選房。本措施是北京首批面向多孩家庭直接配租公租房，北京也是全國首個在公租房分配上落實國家「三胎」政策的城市。

今年8月，北京市住建委發布《關於加強公共租賃住房資格覆核及分配管理的通知》，規定對取得公租房備案資格的低保、低收入、重殘、大病等特殊困難家庭、輪候時間超過5年的家庭，區住保部門可結合本區實際，直接發放選房通知單組織選房。

據了解，「未成年子女數量較多」家庭，指的是2人及以上未成年子女的家庭。目前，北京全市此類家庭還在輪候公租房的有近3000戶。根據朝陽區公告，截至上月底，該區共有175戶正在輪候的「未成年子女數量較多」家庭。

按照北京公租房的申請條件，輪候家庭的家庭年收入需符合相關規定。具有北京市戶籍的申請人，家庭人均住房使用面積15平方米（含）以下；3人及以下家庭年收入10萬元（含）以下、4人及以上家庭年收入13萬元（含）以下。

對非京籍人士而言，申請人需來京連續穩定工作一定年限，具有完全民事行為能力，有穩定收入，能夠提供同期暫住證明、繳納住房公積金證明或參加社會保險證明，本人及家庭成員在本市均無住房。

本次配租房源涉及兩個公租房項目，房源為大套型及中套型，產權單位均為北京市保障性住房建設投資中心，分別為燕保·北焦家園項目和燕保·雙橋家園項目。大套型房源面積區間為56.60平米至65.23平米，租金標準為每平米60元／月；中套型房源面積區間為46.47平方米至52.22平方米，租金標準為每平米42元／月，以一套46.47平米的戶型為例，月租約1952元。

值得注意的是，北京市公租房租金實行市場定價、分檔補貼、租補分離。目前，全市公租房租金價格基本在項目周邊房屋市場租金價格的80%至90%之間，且三年不變。加上補貼後，中低收入家庭實際負擔租金水平，相當於市場租金價格的4%至81%。