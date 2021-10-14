新冠疫苗｜張文宏：不能完全阻擋疫情傳播　接種目標為降低危害性

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日（周二）表示，「今天疫苗接種的目標定位已經發生了轉變。我們現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性降到最低的水平」。

中國工程院院士張伯禮13日（周三）表示，內地外防輸入、內防反彈的壓力仍然很大；內地要加緊注射疫苗進度，特別是加強針。



張文宏12日在上海生物醫藥產業周浦江醫藥健康產融創新發展峰會上表示，「今天疫苗接種的目標定位已經發生了轉變。我們現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性降到最低的水平」。張文宏又表示，即便是在國際上進行的為人群注射第三針疫苗，主要目標也仍然是預防和降低重症的出現。

張文宏援引截至今年8月29日發表的美國數據稱，疫苗接種後的突破性感染比例已經上升至36%左右，「這說明較多的人打過疫苗還是被感染了，隨著時間的推移，所有打過兩針的人出現感染會越來越常見」。張文宏說：「我們看到新加坡民眾的兩針疫苗接種率已經達到80%以上，但仍然沒有看到疫情被終止的跡象，反而發現新加坡在逐步放開後出現發病率進一步上升。」

張文宏又強調接種疫苗的必要性，「雖然新冠病毒變異使得發病率上升了，但是由於接種了疫苗，一些國家的病死率已經下降到相當低的水平，部分國家逐漸會選擇帶疫開放」。張文宏表示，「未來的趨勢是群體免疫的水平會逐漸升高，人們要麼通過疫苗接種疫苗獲得免疫，要麼通過感染獲得免疫」。

張伯禮表示，內地外防輸入、內防反彈的壓力仍然很大；內地要加緊注射疫苗進度，特別是加強針。（《科技日報》）

張伯禮13日參加2021醫生雲大會時接受央視採訪，他指出，最近全球疫情整體呈現趨緩態勢，近一個月來確診病例下降近30%。他認為，疫情出現趨緩態勢是多方面原因造成的，首先是普遍接種疫苗；其次，最近病毒沒有出現變異；此外，人們也普遍加大了一些防護措施。

張伯禮指，現在說疫情已經得到控制還為時過早。就內地而言，外防輸入、內防反彈的壓力仍然很大。冬季是病毒最活躍的時期，因此他建議仍然要繼續加強防護。

他表示，疫苗還要抓緊打，特別是要強化疫苗，打過兩針已經超過半年的，再打一針加強劑，可以喚醒人體免疫力。張伯禮又表示，如果這些措施都實施，樂觀估計到明年初，整個疫情有望趨於平緩。