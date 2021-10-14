中印衝突｜解放軍邊境演練　15式坦克高原開火

中印邊境局勢升温之際，央視報道解放軍邊境演練，15式坦克亮相高原引關注。



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據央視10月11日報道，海拔5000多米的喀喇崑崙某射擊訓練場，新疆軍區某合成團坦克連展開坦克群自主協同射擊考核，錘鍊部隊高海拔條件下的作戰能力。央視沒有說最近的坦克射擊考核是何時舉行的，但解放軍的連隊進行了各種演練和不同形式的射擊考核。

報道稱，解放軍還給新疆和西藏的部隊裝備了最新式的15式輕型坦克，這是專門用於山區的坦克。15式輕坦是中國目前現役的唯一一款輕型坦克。在2019年中國成立70周年國慶閲兵式上首次公開亮相。

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早在2020年6月，中印邊境衝突時，印媒就爆出，中國將高達200輛的15式輕坦運到拉達克地區。

解放軍15式輕坦是繼99式主戰坦克之後又一型重點主戰裝備。火力、機動力和防護力強，是一線火力突擊裝備，也被外界稱為「輕量化主戰坦克」。

99A型坦克是解放軍最新型主戰坦克，曾部署在中印邊境前線：

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與解放軍主戰坦克99式坦克相比，15式輕坦外形緊湊、重量輕，被專門用於西藏、新疆等高海拔崎嶇地形的機械化裝甲部隊。在不加掛反應裝甲的情況下，中國空軍的運-20大型運輸機每架次可運兩輛15式輕坦，實現快速戰略部署。