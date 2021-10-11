中印談判｜解放軍罕見措辭指責印軍：不合理要求增加談判困難

中印邊境爭端再起，在兩軍於實控線進行第十三輪軍長級會談後，解放軍西部戰區發表談話，指責印軍不合理要求增加談判困難。



10月11日，解放軍西部戰區官微發文稱，10日中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。

文章稱，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

被俘印軍自證照曝光，加勒萬河谷三角地帶被解放軍實控（點擊大圖瀏覽）：

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文章強調，中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

一般來說，印軍的「不合理也不切實際的要求」實際是要求解放軍無條件從爭議地區撤軍，而印軍則「期待」從中漁利。此次會談在中國輿論場中引發熱議，不少網民嘲笑「印軍戰力那麼拉胯，不知道自信從何而來」。

而就在會談前，印度媒體炒作解放軍200多名軍人在藏南地區越過實控線，遭到印軍「扣留」。而中國軍方10月9日則出面嚴正表態，稱希望印媒不要搞無謂炒作。

同一時期，中國網絡流傳出許多近距拍攝的大批印軍被解放軍俘虜的照片，且印軍多已受傷。這些照片被認為多與2020年6月15日的加勒萬河谷流血衝突有關，彼時中印兩軍超600人「互毆」。

另外一些照片則指向解放軍與印軍在班公湖爭議地區的衝突。無一例外，這些照片都暗示解放軍戰勝了印軍。面對這些鏡頭，印度網民則懷疑是解放軍找巴基斯坦人偽造的。

更多中印衝突照片流出（點擊大圖瀏覽）：

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針對當前的中印邊境現狀，官媒環球網報道指，以南亞霸主自居的印度近些年來不斷在中印邊境地區製造摩擦，加劇地區緊張局勢。印度一直將中國視為「假想敵」，幾乎將該國最精鋭的部隊都布放在了中印方向。而中印邊境多為未勘界立碑地段，意圖通過蠶食中國領土，在未來中印邊界談判中與中國討價還價。印度近些年來還在不斷增兵壓境，在中印邊境地區小動作不斷，多次越過中方主張線活動，侵犯中國的領土和主權。

對此，解放軍一位軍官強調，許多中方傳統的巡邊線，印軍都會不時侵擾。印軍雖然在邊境地區有人數優勢，而且印軍中郭爾喀、錫克族士兵身體素質也還不錯，但是印軍的戰鬥意志遠不如解放軍，在多起對峙事件中發現，當印軍人數佔優時，他們就會咄咄逼人，氣焰囂張，而一旦解放軍人數佔優，甚至雙方勢均力敵時，印軍的「攻勢」很容易就被瓦解。而解放軍無論人數優劣，都絕不會在對峙事件中後撤哪怕一厘米。