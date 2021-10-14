神舟十三號｜王亞平將成中國首位出艙女航天員　曾執行過神十任務

神舟十三號載人飛船將於周六（10月16日）0時23分發射升空，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。

值得注意的是，王亞平將成為首名進駐中國空間站的女航天員，亦將成為中國首位實施出艙活動的女航天員。



王亞平是中國的第二名執行過太空任務的女航天員，神舟十三號任務亦將是他第二次升空。據公開資料顯示，王亞平1980年1月出生於山東煙台，1997年8月入伍，2000年5月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊一級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團副大隊長，安全飛行1567小時，被評為空軍二級飛行員。

2010年5月，王亞平入選中國第二批航天員；2012年3月，王亞平入選神舟九號飛行任務備份航天員；2013年6月，執行神舟十號飛行任務，同年7月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「三級航天功勳獎章」。2019年12月，王亞平入選神舟十三號飛行任務乘組。

值得注意的是，王亞平2013年曾在神舟十號任務期間開展了「太空授課」，向地面學生講解科學知識，彼時，全國有6000萬中小學生在地面課堂上課。如今再次飛行，王亞平還將在神舟十三號任務期間，帶來「太空授課」第二課。

據悉，神舟十三號航天員將首次在軌駐留6個月。而已經發射的天舟三號貨運飛船成功與天和核心艙對接，搭載大量生活物資以及推進劑、一個備份航天服等。已經對接成功的天舟三號中，還包含女性的服裝、衛生用品、化妝品等，都是為女太空人特別準備。