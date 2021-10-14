神舟十三號｜飛行乘組包括中國首次出艙男女航天員　將駐留半年

神舟十三號載人飛行任務周四（14日）下午3時在酒泉衛星發射中心召開新聞發布會。

發布會將公布神舟十三號載人飛船發射時間、飛行乘組名單、指令長人選、備份航天員名單等與此次任務有關的情況。香港01全程直播。



中國載人航天工程辦公室副主任林西強宣布，經總指揮部研究決定，神舟十三號載人飛船將於10月16日凌晨0時23分發射，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。翟志剛是中國首位出艙航天員，王亞平則執行過神舟十號載人飛行任務，至於葉光富是首次飛行。

中國載人航天工程辦公室發布神舟十三號載人飛行任務的標誌。（央視網）

林西強續稱，神舟十三號載人飛行任務是中國太空站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務，主要目的有五個，分別是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；進行2次至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備；進一步驗證航天員在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育活動；全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。

林西強指，按計劃，神舟十三號飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，與天和核心艙及天舟二號、天舟三號貨運飛船形成組合體。航天員進駐核心艙，按照天地同步作息制度進行工作生活，約6個月後，搭乘飛船返回東風著陸場。其後，對太空站關鍵技術驗證階段各項任務完成情況進行全面評估後，將轉入太空站建造階段。

林西強稱，神舟十三號飛行任務之後，將完成太空站任務標準載人飛船所有功能的全部在軌驗證，完全具備支持中國太空站後續建造及運營任務需求，也標誌著工程由關鍵技術驗證階段正式轉入在軌建造階段，具有極為重要的意義。

對於與此前神舟十二號載人飛行任務的差別，林西強介紹主要有幾方面不同，載人飛船將採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠太空站；屆時中國太空站將實現核心艙、2艘貨運飛船、1艘載人飛船共4個飛行器組合運行；航天員將首次在軌駐留6個月，這也是太空站運營期間航天員乘組常態化駐留周期。林西強亦提到說，中國女航天員將首次進駐中國太空站，航天員王亞平也將會成為中國首位實施出艙活動的女航天員，而神舟十三乘組也將包括中國首次出艙的男女航天員。

而中國太空站的後續建造規劃，林西強指在完成神舟十三號載人飛行任務及工程全系統綜合評估後，工程將全面轉入太空站建造階段。建造階段共規劃實施6次飛行任務，首先發射天舟四號貨運飛船，運送補給物資，為隨後實施的神舟十四號載人飛行任務做準備；神舟十四號乘組在軌駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在2022年底前完成太空站三艙組合體建造。

林西強續稱，隨後會實施天舟五號貨運補給和神舟十五號載人飛行任務，神舟十五號乘組將與神舟十四號乘組開展在軌輪換。對太空站狀態進行全面評估後，轉入太空站應用與發展階段。後續，將擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期停靠太空站進行補給和維護升級。

據此前消息，神舟十三號載人飛船與長征二號F遙十三運載火箭組合體，10月7日已轉運至發射區。舟十三號飛船乘組依舊由3名太空人組成，預計本次任務將會有女太空人參與。3名太空人將在太空站生活6個月，並開展一系列科學實驗和在軌任務。

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已經發射的天舟三號貨運飛船成功與天和核心艙對接，搭載大量生活物資以及推進劑、一個備份航天服等。已經對接成功的天舟三號中，包含女性的服裝、衛生用品、化妝品等，都是為女太空人特別準備。

目前，天和核心艙與天舟二號、天舟三號組合體狀態和各項設備工作正常，具備交會對接與航天員進駐條件。執行神舟十三號飛行任務的各系統已完成測試和綜合演練，航天員飛行乘組狀態良好，發射前各項準備工作已基本就緒。