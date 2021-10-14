中國進入「探日」時代　首顆太陽探測衛星「羲和號」成功發射

周四（10月14日）18時51分，搭載着中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」的長征二號丁火箭在太原衛星發射中心成功發射，標誌着中國正式步入「探日」時代。



據國家航天局消息，該星將實現國際首次太陽Hα波段光譜成像的空間探測，填補太陽爆發源區高質量觀測數據的空白，提高中國在太陽物理領域研究能力，對中國空間科學探測及衛星技術發展具有重要意義。

「羲和號」，全稱太陽Hα光譜探測與雙超平台科學技術試驗衛星，運行於高度為517公里的太陽同步軌道，主要科學載荷為太陽空間望遠鏡。Hα是研究太陽活動在光球和色球響應時最好的譜線之一，通過對該譜線的數據分析，可獲得太陽爆發時的大氣温度、速度等物理量的變化，有助於研究太陽爆發的動力學過程和物理機制。

衛星在軌運行期間，將觀測太陽耀斑和日冕物質拋射的光球及色球表現，探究太陽爆發的源區動態特性和觸發機制，同時探測太陽暗條形成和演化過程的色球表現，揭示其與太陽爆發的內在聯繫，還將獲取全日面Hα波段多普勒速度分佈，研究太陽低層大氣動力學過程，為解決「太陽爆發由裏及表能量傳輸全過程物理模型」等科學問題提供重要支撐。

中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」。（國家航天總局）

該衛星採用了超高指向精度、超高穩定度的「雙超」衛星平台設計。平台將在軌應用磁浮技術，採用「動靜隔離非接觸」總體設計新方法，將平台艙與載荷艙物理隔離，阻斷平台艙微振動對載荷工作的影響，大幅提高載荷姿態指向精度和姿態穩定度。

未來，雙超平台技術還將在高分辨率對地詳查、大比例尺立體測繪、太陽立體探測、系外行星發現等新一代航天任務中開展廣泛應用，助推中國空間科學和空間技術跨越式發展。

作為中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星，太陽Hα光譜探測與雙超平台科學技術試驗衛星的成功發射，標誌着中國正式進入「探日時代」。本次任務還搭載發射了軌道大氣密度探測衛星和商業氣象探測衛星等 10顆小衛星。

值得一提的是，「羲和號」是從萬餘份命名方案中，經過徵集、遴選和專家推介三個環節，最終獲得定名。在中國的神話故事中，「羲和」是太陽女神，同時也被大家認為是古時最早的天文學家和曆法制定者。