長津湖｜稱中國拍這類電影是在威脅世界　抖音影評人遭封號

以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》在內地票房大捷，引來民眾熱議。不過有抖音平台影評人近日在表示中國拍《長津湖》一類的電影是在威脅世界後，其帳號遭到封禁。



近日，一段65秒微博影片顯示，一名抖音號為「MiLuENEN99」，抖音暱稱為「米路哲光影業」的用戶，以「狂歡的背後，不可忽視的危機感」為名發表關於《長津湖》的反思。

據其稱，在當下的世界環境中，大規模的戰爭或不再出現，但小規模的摩擦可能難以避免。不過人們更多地會把聚焦點放在文化、科技等領域，「在這種情況下，我們的電影《長津湖》的出現，頻繁的抗戰影片的出現，是否是在向世界傳達著一種不夠友好、不夠維穩的這樣的一種意識形態？它裡面是不是包含有威脅的意味呢」。

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上述內容經「上帝之鷹_5zn」等微博大V傳播後，立即引來爭議，有網民認為電影拍的是中國軍人保家衛國，「怎麼就需要反思了？」目前，該帳號已因「不符合社區規範」而被抖音封禁，相關片段無法查看。

而在帳號「米路和恩恩」的主頁，有一段疑似當事人的回應片段。該女子表示，她在製作影片時沒有完全想好措辭，不到一分鐘的片段也無法代表個人立場，並稱自己在觀看電影時感動流淚，她特別能夠珍惜現在的生活。她也稱，自己的言論被別人斷章取義，「拿去當槍使」。