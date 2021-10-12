長津湖｜票房熱賣40億　網民促吳京捐「愛國財」遭批道德綁架

描述朝鮮戰爭的中國愛國電影《長津湖》在上映短短11天內，票房已突破40億（人民幣．下同），主演演員吳京也名利雙收；但近日有網民呼籲吳京將賺得的「愛國財」捐出去，引發網絡兩極討論。



「十一」長假檔期，《長津湖》刷新同期總票房、單日票房、戰爭類型片總票房、單日票房、單日觀影總人次等各項紀錄。根據估算，若以13億投資成本來估算，「長津湖」製片方已獲利2900萬元。

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然而，近日有網民開始呼籲《長津湖》片方與演員捐出收益所得，甚至發出一份《倡議書》，稱吳京及劇組應主動將全部票房收入捐給志願者老兵。有網民說：「吳京老師靠愛國生意賺那麼多錢，捐點錢支援國家建設，不過分吧」。還有網民說，《長津湖》的票房成功，是拿陣亡士兵的死來賺錢，片方與主演演員「做愛國生意」、「吃愛國紅利」、「吃人血饅頭」。

不過，仍有許多網民批評這種所謂「倡議」是「道德綁架」，稱「那以後革命歷史題材都不用拍了」。而「你那麼有錢，分我點怎麼了」的邏輯也十分荒謬。

《長津湖》票房成功，主演吳京也因此超越影星沈騰，成為中國影史票房第一人。2017年8月，吳京也曾被逼捐款，當時四川阿壩州九寨溝縣發生七級地震，剛好他主演的愛國電影《戰狼2》大賣，就有網民要求吳京捐款，但吳京捐款100萬後，還是有網民批評他捐得太少。

▼ 《長津湖》票房熱賣40億人民幣

