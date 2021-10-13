韓國麥當勞無薯條食？　全球港口擠塞致食材「還在海上漂」

國際供應鏈吃緊，各國都出現港口擠塞，物流大塞車等狀況，現在韓國就面臨嚴重缺貨潮！韓國麥當勞公告，冷凍薯條缺貨，所以現在買套餐也吃不到薯條；另外，像是冷凍草莓、越南河粉等食材，也都出現斷貨狀況，餐飲業者想在疫後拚復甦，卻被這波全球物流大塞車給打亂。



在韓國麥當勞，想大口吃漢堡可以，但旁邊這少不了的香脆薯條，現在想吃卻吃不到了。 韓國首爾麥當勞店員：「炸薯條有時候會斷貨，供應沒有那麼穩定，現在連替代品的供應也非常緊張。」

麥當勞門口貼出公告，薯條全面缺貨，建議消費者可以點麥樂雞或是芝士棒來代替，但問題就是連替代的品項，供應量可能也撐不久。歸咎原因，就是因為韓國麥當勞薯條都是從美國冷凍進口，受到全球各地港口擠塞，物流吃緊等問題影響，現在很多薯條還在海上漂，何時能到貨是未知數。「在我旁邊的這麥當勞呢，是韓國上班族最常光顧的快餐店之一，不過這段時間，韓國大部分的麥當勞門店以及其他多家快餐連鎖品牌的部份門店內，人氣產品薯條處於長期斷貨或短缺的狀態。」

不只麥當勞，進口食品業者也面臨一樣困境，因為在韓國，現在連冷凍草莓、河粉、酸黃瓜這些食材都出現供應危機，除了吃的，用的，像是運動鞋，也一樣不是有錢就能買到。 運動服飾用品店店員：「不清楚什麼時候會進貨，就只能一直等著啦。」韓國國內各產業供應缺口逐漸浮現，像是汽車大廠現代缺晶片，影響到旗下車款約三萬兩千輛車的出貨，iPhone13新機也傳出有預購民眾還沒拿到手機，現在下單也都得等。年底旺季遇上缺貨潮攪局，疫情後復甦恐怕不如預想的順利。

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