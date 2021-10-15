中國官方公開055型驅逐艦開火畫面　垂直發射導彈引關注

繼官方央視展現055型萬噸大驅首艦南昌艦首次實現防空反導一體化，垂發導彈的畫面後，中國人民海軍官方再公開055最新畫面。



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據了解，055型驅逐艦是中國研製的新型艦隊防空驅逐艦。周四（14日），官方央視宣布055首次實現防空反導一體化。中國人民海軍官方微博周五（15日）再發布055型驅逐艦實彈射擊原聲視頻。

中國首艘055型驅逐艦南昌艦於2018年8月24日上午離開上海江南造船廠碼頭，進行首次海上測試。2019年4月23日，在慶祝中國人民海軍成立70周年海上閲兵活動中，南昌艦接受檢閲。 2020年1月12日，歸建入列，舷號為101。

2021年3月，青島某軍港，中國海軍裝備的第二艘055型萬噸驅逐艦——拉薩艦正式官宣亮相，同年3月2日，正式入列，舷號定為102。2021年4月23日，中國人民解放軍海軍大連艦在在海南三亞某軍港集中交接入列，舷號105。

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在航母戰鬥群中，055型驅逐艦承擔編隊防空、反艦、反潛和遂行對陸攻擊作戰任務。055型驅逐艦作戰系統配置上具有較為先進的電子武器裝備，根據055型驅逐艦的作戰使命的定位，在雷達、電子對抗及通信天線的高度集成化的條件下，艙面電子設備佈局將會非常簡練，而開放式通用接口顯控機櫃給後續升級工作帶來便捷。在作戰流程上，簡化指揮層級，減少戰位，減輕操作人員的工作強度。