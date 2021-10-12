中國075型兩棲攻擊艦二號艦出海照片曝光　預計下月前後服役

中國自主研製的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在2021年4月入列，而075二號艦、三號艦進展備受外界關注。



綜合10月12日消息，一組075二號艦出海的照片曝光，照片由網友拍攝並於10月9日發布。

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另有軍事網友近期發布075三號艦連續衛星照，五張照片分別拍攝於9月27日、9月30日、10月2日、10月5日、10月10日。作者就此指出，連續衛星圖顯示，075三號艦打破以往規律，在未進行試航即展開甲板塗裝工作。

中國目前共建造有3艘075型兩棲攻擊艦，該艦是解放軍海軍最大的兩棲攻擊戰艦。

2019年9月25日，075首艦海南艦在上海舉行下水儀式；在經過了10個月的舾裝後，2020年8月5日開始首次試航。從下水到試航，大約用了340天；海南艦於2021年4月23日服役，從下水到服役歷時19個月。

2020年4月22日，二號艦下水。同年12月22日，二號艦開始試航。從下水到試航，二號艦用了245天。公開資料顯示，二號艦預計2021年11月前後服役。

央視曾於6月公布075首艦海南艦內部構造及海軍日常訓練畫面。報道稱，海南艦大約有15層樓高。艦船搭載有兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等。

而艦船內部有車輛庫、直升機庫，十分寬敞；直升機可通過升降機調運至甲板；此外，車庫裏的標語寫着：「登陸兵的勝利就是我們的勝利。」

海南艦的入列在當時引發外界關於「為武統台灣做實質準備」的猜測，針對相關問詢，大陸軍方在當時並未否認。上述標語也因此受到關注。

軍事專家宋忠平直指，075型兩棲攻擊艦與071級兩棲船塢登陸艦搭配形成兩棲打擊群，一起發力會形成強大的兩棲打擊能力，可在島嶼作戰及兩棲投送中發揮重大作用。