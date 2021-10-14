解放軍6艘軍艦進入日本海　海上自衛隊出動2艦1機應對

中國海軍再有大編隊赴日本海進行訓練。日本方面稱，發現一支由6艘軍艦組成的中國海軍編隊正在向日本海駛去。



10月13日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息，11日下午1時，日本海上自衛隊在對馬島西南方向320公里處海域發現1艘向東北方向前進的中國海軍055型驅逐艦、1艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦、1艘903A型綜合補給艦和1艘潛艇救援艦。

隨後，中國海軍的艦船編隊穿越對馬海峽向東北方向航行進入日本海。作為應對，日本海上自衛隊第13護衛隊出動隸屬於佐世保基地的「神通」號護衛艦和「春雨」號驅逐艦、以及隸屬於鹿屋航空基地第1航空群和厚木航空基地第4航空群的P-1海上巡邏機，進行情報收集和警戒監視。

中國海軍這支編隊出現潛艇救援艦，這意味着中國所屬的潛艇同樣參與了此次編隊訓練，至於是否一路跟隨則不明確。

近來，日本方面連續發布中國海軍艦艇前出第一島鏈的消息。9月14日，日本稱，中國海軍2艘導彈驅逐艦、1艘補給艦和1艘電子偵察船，駛過大隅海峽，從太平洋進入東海。

9月12日，日本稱，在奄美大島東側毗連區發現「疑似中國潛艇」以潛航狀態向西北航行。

此前中國海軍艦船編隊前出第一島鏈（點擊大圖瀏覽）：

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8月24日，日本發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型電子偵察船組成的中國海軍編隊穿越宗谷海峽。

這支由南昌艦領銜的編隊曾一度航行至美國阿拉斯加的阿留申群島附近海域，引發媒體關注。美軍方面則是低調回應，指中國海軍未侵入該國領海。