涉推送詆毀烈士內容　金山毒霸被網信辦約談處罰

中國反病毒軟件「金山毒霸」，周二（12日）推送了一條關於「陰險小人被當成英雄」的信息，並配圖革命烈士邱少雲，引發廣泛關注。對此，北京市網信辦周五（15日）對「金山毒霸」進行依法約談處罰。



1952年10月12日，26歲的邱少雲在抗美援朝的戰場上犧牲。（中央政法委長安劍微信公眾號）

據北京市互聯網信息辦公室消息，15日，在國家互聯網信息辦公室指導下，北京市網信辦針對「金山毒霸」應用軟件彈窗推送詆毀革命烈士邱少雲內容問題，依法嚴肅約談「金山毒霸」主辦方北京獵豹網絡科技有限公司負責人，責令立即停止違法行為，暫停彈窗信息推送功能30日，進行全面深入整改。

北京市網信辦依據《中華人民共和國英雄烈士保護法》、《中華人民共和國網絡安全法》對「金山毒霸」應用軟件違法行為進行行政立案處罰。「金山毒霸」網站負責人表示，將嚴格遵守國家相關法律法規，全面深入落實整改，認真履行主體責任，維護清朗網絡空間。

北京市網信辦相關負責人指出，各類網站應切實履行主體責任，嚴格依法辦網，堅持正確價值導向，大力弘揚網上正義正氣，自覺打擊抹黑醜化英雄烈士行為，切實維護良好網絡秩序。

金山毒霸就此事致歉。（微博＠金山毒霸）

事緣於12日，有網民反映「金山毒霸」推送了一條關於「陰險小人被當成英雄」的信息，並配圖革命烈士邱少雲，引發不滿。有網民表示，「1952年的今天，邱少雲在執行潛伏任務時壯烈犧牲。你們今天推送這個，是巧合呢？還是有意呢？」

對此，「金山毒霸」回應指，該推送內容出自第三方接口推送，所推送內容中錯誤使用了革命先烈的照片做配圖。同時，負責內容審核的同事沒有認真審核，導致該有問題的內容發布。「這是我們的工作失職，並反映出內容團隊在工作流程中存在嚴重問題，對用戶造成困擾負有不可推卸的責任。」

「金山毒霸」又稱，事發後已責令內容團隊內部嚴查，將有問題的內容推送在平台刪除，並已要求第三方即刻下線了鏈接。「在此向廣大網友誠摯道歉，我們承諾類似事件下不為例，並誠摯希望廣大網友和用戶對我們進行監督。」

據公開資料顯示，「金山毒霸」是中國的反病毒軟件，自1999年發布最初版本至2010年時由金山軟件開發及發行，是中國少有的擁有自研核心技術、自研殺毒引擎的殺毒軟件。