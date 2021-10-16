大馬歌手黃明志攜陳芳語唱《玻璃心》涉「辱華」　二人微博均被封

馬來西亞歌手黃明志邀請澳洲籍華裔女歌手陳芳語，合唱新歌《玻璃心》，並於周五（15日）發布MV，在不到24個小時內已有逾85萬次觀看量。

雖然黃明志將這首新歌定義為「充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌」，但其中包括「一點都不能少」、「熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「種哈密瓜再教育」等歌詞被認為針對中國，含「辱華」元素，引發關注。

目前，黃明志、陳芳語二人的微博賬號均已被禁。



+ 16

在《玻璃心》MV中，歌手服裝、道具、場景佈置等方面處處充斥著粉紅色，被指是要針對「小粉紅」。在影片的介紹中，黃明志寫到，「這是一首充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌，請玻璃心患者慎入」。

黃明志還稱，「大家不要太緊張，這首歌其實很正面，裡面有講到要愛小動物，比如小狗，小貓，蝙蝠，果子狸。 就好像我也很愛牛羊豬雞和海鮮。還有不要隨便亂爬墻壁，因為很危險，爺爺知道了會生氣。我覺得這首歌很適合小朋友聽。是一首富有教育意義的歌曲。」

而在歌詞及MV畫面方面，就涉及了「新疆棉花」、「再教育營」、「共同富裕」、「脫貧」、「粉紅出征」、「割韭菜」、「狗肉」、「蝙蝠」等，又有「NMSL」、「撒幣」等帶有粗口意味的詞語，引發廣泛關注。

而《玻璃心》MV一經發布就引起討論，有網民稱，「身為香港人的我聽得很爽」、「愛國愛黨的小粉紅，終於有了專屬歌曲」、「這就是我欣賞黃明志的原因」。

對此，黃明志回應指，「歌曲有討論度當然是好事，表示獲得共鳴。希望推出這首歌大家可以幽默看待」。

而至於為何與陳芳語合作此歌曲，黃明志說，「創作這一首歌的時候，剛好陳芳語的公司找上門邀歌」、「剛出道的陳芳語是走比較甜美的路線擅長唱情歌，隨著年齡成長，陳芳語作風越來越大膽，說話和歌曲也變得大膽，但是覺得無論什麽性格的女生，每位女生的內心總有藏著一顆粉紅色的少女心，都會有可愛的一面，所以這一首《玻璃心》平衡了甜美可愛和強勢的部分，這次合作雙方十分愉快希望能創造佳績。」

據了解，《玻璃心》MV除了在YouTube等平台發布之外，亦在微博、bilibili等內地社交平台發布。但目前，關於這首歌的訊息在上述兩個平台中均無法搜尋到，而黃明志、陳芳語二人的微博賬號均已被禁。

此外，值得注意的是，陳芳語曾於2018年參加內地選秀節目《創造101》，但並未成功出道。她隨後參加台灣YouTuber「館長」陳之漢的直播節目時稱，錄製《創造101》期間，生活非常沒有隱私、有很多不公平的待遇，並表示節目組沒人權等。