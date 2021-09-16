日本人氣手遊《FGO》怕辱華？13個歷史人物急改名「武則天」消失

由內地知名影視平台bilibili代理的熱門手機遊戲、以顛覆歷史、神話人物形象為名的「Fate/Grand Order命運──冠位指定」（《FGO》）內地版，於9月14日發文緊急撤下游戲角色「武則天」的名稱、卡面、立繪與語音。隨後又公告將針對遊戲內13位中國歷史人物角色進行改動，此舉讓許多該遊戲的玩家感到不滿。



而這一系列針對遊戲角色進行的調整，是從曾污名化宋朝名將岳飛的手機遊戲「江南百景圖」開始的。今年8月，有「江南百景圖」的玩家發現，遊戲將中華民族英雄岳飛設計成「赤裸上身，牽羊免冠」的戰敗俘虜樣子，還有洗白傳統認知中的奸臣秦檜之嫌，將他的卡設計成「天卡」（該遊戲最高等級的卡），岳飛的卡片等級還比秦檜低。



央視此前曾發文批評遊戲中的歷史元素，認為在使用的同時，「不應該歪曲、竄改中國歷史」，並潛移默化影響玩家的思想與判斷，更不可陷入「歷史虛無主義」。該文除了暗指「江南百景圖」外，也隱約提到了以「魔改」各國曆史人物的FGO。不少FGO內地玩家推測，今日遊戲需要緊急改動角色、卡面，就是因這篇文章而起。

對於遊戲公司迫於政府的態度而進行調整，FGO陸服玩家多半表示：「那《三國演義》、《西遊記》、《王者榮耀》也都不能拍、不要看、不准玩了吧，都扭曲歷史人物」。

也有玩家因此寫長篇評論文章認為這樣的做法「很有問題」。文中提到，對歷史英雄詆譭的遊戲可以整改或者審核不通過，「但是沒有負面的二次創作或優秀的人物設定，去傳承英雄精神就很可惜了」，文中提到，不應該完全一刀切，如果是這樣就等於歷史人物都不能用來創作了，不利文化傳承。



事實上，造型看似色情、裸露的FGO歷史人物角色，其實在遊戲主線劇情中很多都相當正面。比如塑造成中性人（無性別）、光着上半身的「始皇帝」，在主線、羈絆故事裏，呈現出來的形象是位成功實現不老不死、並持續治理國家長達兩千年的賢能王者。該角色於2018年推出時（FGO日服的推出時間），便獲得許多華人玩家的好感。

卡牌遊戲極為看重人設，因為要讓玩家對新角色有想抽卡、課金的衝動。即便FGO近期推出許多融合多種歷史、神話的角色，可該人物的個性、行為多半能與正史上呼應，玩家更會因為新角色的神秘感，進一步查找歷史文獻、進而認識相對冷門的歷史人物。

當然，FGO除了中國歷史人物角色外，也有不少角色是甫推出便因造型而遭玩家批評，像是「楊貴妃」、「奧伯龍」等，但在得知該角色的故事後，大部分玩家的印象都能改觀。

另外，FGO內地版過去曾與文化機構合作相關活動，比如2019年推出「始皇帝」時，與中國長城學會合作推出「Lostbelt No.3 人智統合真國SIN紅之月下美人開幕記念公益企劃──萬里長城保護計劃」，還與北京皮影戲展開跨界合作，製作了兩個以FGO角色的皮影，為「莫德雷德」與「蘭陵王」。

大部分台灣網友、FGO玩家對FGO內地版的角色卡面調整當作笑話看待：「可憐吶」、「在天朝，什麼事都會發生，什麼鍋都能甩」。但從另一個角度來看，內地政府或許是想借此拿回長期由日本動漫界把持的歷史人物形像的塑造權。

比如英國知名傳說阿瑟王，已被Type Moon（FGO營運商之一，旗下有Fate系列遊戲，皆以改編歷史人物為主）塑造成金髮碧眼、隱瞞女性性別、承擔滅國壓力的少女。可以理解遊戲商改變歷史人物的性別，是因為過去歷史多載男性，為了平衡性別才有此舉，但不可否認的是，年輕人的歷史知識正受到遊戲影響。

日本遊戲公司Type Moon製作的Fate系列遊戲，其招牌角色便是改為女性的阿瑟王。（微博@命運－冠位指定）

其實從網民評論可以理解，若想整治遊戲圈或拿回歷史人物形像的塑造權，比起FGO內地版，更應該針對醜化民族英雄，如前述「江南百景圖」的例子去深究，而不是沒有深入去了解遊戲劇情，僅憑角色性轉（改變性別）、穿着裸露，就武斷認為該遊戲不尊重「中國歷史、扭曲歷史」，否則不僅未能碰觸到問題的核心，也只不過是讓問題「暫時消失」而已。