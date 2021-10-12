宋冬野因5年前吸毒演唱會再遭舉報喊停　發長文「捍衛工作權」

內地民謠歌手宋冬野周一（11日）在微博上發表千字文，感嘆他因5年前吸毒，近期的演唱會再被舉報取消，強調會捍衛自己的合法工作權。

文章在微博引起軒然大波。正值內地嚴打「劣跡失德藝人」之際，不少網民認為吸毒是嚴重錯誤，宋冬野被取消演出十分合理，甚至有網民呼籲「吸毒藝人應終身禁用」。另外有網民梳理發現，宋冬野近幾年仍有不少作品面世，亦有成功開辦多場演唱會，並非完全被封殺，質疑他「裝甚麼委屈」。



2016年8月6日，北京，宋冬野在台上演出。（微博）

宋冬野在微博千字文中表示，今次「合理合法經過嚴格審批並通過的演出」，由於一些「惡意的恨人不死的舉報」而被強行取消，眾多工作人員、樂隊成員的辛勤努力直接化為泡影，幾千名觀眾的期待再次瞬間落空，這是他完全不能理解的事：到底是相關法律和法規算數，還是個別人隻言片語的舉報算數。

他坦承五年前其30歲時因吸食毒品而被行政拘留10日，但之後並未再碰過毒品，更順利通過警方幾十次的臨時檢查，並常以自身為例向身邊友人普及禁毒知識，告誡他人遠離毒品，「再沒有犯過甚麼錯了」。並表示緝毒民警也曾告訴他「吸食毒品屬於違法行為，販毒才是犯罪行為，吸食毒品者是受害者，不是加害者」。

▼ 宋冬野2019年也曾來港開唱

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宋冬野又說，藝人這一行業是抑鬱症和精神疾病的重災區，販毒者趁機聲稱只要吸一口就可以開心起來，「又有誰能扛得住這個被偽裝成糖的毒藥呢？」他強調，在文化部印發的《關於進一步加強營業性演出管理的通知》中規定的「三年禁演期」過去又兩年之後，仍被禁止演出，是剝奪其合理合法工作的權利，「不管怎樣，我絕不會主動離開我的工作！就算強制被動離開，我也將始終堅決捍衛自己合理合法工作的權利！」

而根據網傳截圖，事發後面對網民質疑，宋冬野疑似在回應網民時怒罵「去你們媽的」，並表示自己感到委屈。

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對於宋冬野上述言論，內地微博大多數網民都表達不認同。甚至有網民認為，吸毒藝人應該被永久封殺。但也有網民認為宋冬野「裝委屈」，因他2017年、2018年都發行了新歌，且歌曲在各大平台播放都正常。2019年以來，他亦在長沙、西安和杭州等地舉行巡迴個人演唱會。