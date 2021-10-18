阿富汗局勢｜塔利班稱中國或投資數十億美元　前提是保證安全

阿富汗塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）10月14日在接受美媒採訪時表示，中國或投資數十億美元，前提是保證安全。而白宮方面被問及是否會擔憂中國在阿富汗拓展影響力時，沒有正面回應，僅表示 「美國更關注幫助阿富汗人民」。



10月16日，美國之音引述智庫分析人士的話報道稱「投資數十億美元」只是阿富汗塔利班的「一廂情願」，阿富汗經濟支撐不起這樣的投資。

穆賈希德表示：「中國是阿富汗的鄰居，且有着很強的經濟。我們在嘗試着跟他們發展經濟和貿易關係。雖然我們希望中國能夠跟我們做生意，能夠投資我們，但是我們也不會容忍任何對我們內部事務的干涉。」他表示：「中國人想要他們的工人和投資者的安全得到保障。他們對阿富汗某些領域的投資感興趣，且想要溝通細節。其中一個項目是梅斯·艾娜克地區（Mes Aynak）的銅礦，這是一個他們想要投資數十億美元的重點領域。」

阿富汗局勢仍未安定。圖為2021年10月15日，阿富汗坎大哈省一清真寺發生自殺式炸彈襲擊，清真寺事發後現場佈滿瓦礫。（AP）

「當然阿富汗人也需要這些投資。我們已經向他們承諾保證他們的投資和財產的安全。」穆賈希德補充道。

據公開資料顯示，阿富汗艾娜克銅礦牀是世界上已探明但尚未被開發的特大型銅礦牀之一。該礦資源總量為礦石量7.05億噸，平均含銅1.56%，含銅金屬量1000多萬噸。

據內地大眾報業旗下風口財經8月18日報道，早在2008年5月，中國冶金科工集團和江西銅業公司就與阿富汗前政府簽署了艾娜克銅礦的開發合同，但是此後受政局、經濟因素等多種影響，項目一直沒有正式開採。

報道稱，阿富汗目前局勢仍然不穩定。美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）阿富汗問題專家庫格爾曼（Michael Kugelman）認為：「中國和俄羅斯將會非常謹慎，至少在短期內會靜靜觀察阿富汗發生的一切。」

2021年9月8日，中國國務委員兼外長王毅在北京以視頻方式出席首次阿富汗鄰國外長會。王毅宣布根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。他強調，待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。