神舟十三號｜火箭伴月飛行照網絡熱爆　美國記者發圖讚「漂亮」

中國央視日前直播神舟十三號載人飛船發射升空畫面，火箭伴月飛行一幕在社交平台廣傳引發關注。美國《華盛頓郵報》航天新聞報道領域記者克里斯蒂安·戴文波特（Christian Davenport）也曬出這一幕的照片稱讚「漂亮」。



10月16日，神舟十三號載人飛船發射升空，運載火箭與月亮同框。美國《華盛頓郵報》航天新聞報道領域記者克里斯蒂安·戴文波特（Christian Davenport）隨後在在社交媒體發布了中國央視直播中神舟十三號伴月的畫面，稱讚道，「搭載3名航天員的神舟十三號完成了漂亮的發射，奔赴中國空間站。」

另外，美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）記者邁克爾·希茨（Michael Sheetz）從神舟十三號點火升空到進入太空軌道全程關注，並連發多條推特（Twitter）實時進行介紹。對於火箭伴月一幕，他則特意曬出動圖，並寫道，「神舟十三號『登月』」。

神舟十三號載人飛船發射成功後順利完成入軌狀態設置，於北京時間2021年10月16日6時56分，採用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙徑向端口。

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與此前已對接的天舟二號、天舟三號貨運飛船一起構成四艙(船)組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

10月17日9時50分，神舟十三號航天員乘組成功開啟貨物艙艙門，並順利進入天舟三號貨運飛船。