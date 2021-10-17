神舟十三號｜遇到緊急突發狀況?　神舟十四號前往救援只需8.5天

神舟十三號載人飛船在周六（10月16日）凌晨0時23分成功發射升空，將三名航天員翟志剛、王亞平和葉光富送上太空。這是中國載人航天工程立項實施以來的第21次飛行任務，也是空間站階段的第2次載人飛行任務。外界也關心如果神舟十三號遇到緊急狀況，要如何救援?



據了解，在神舟十三號發射成功的同時，神舟十四號飛船也已經完成發射前的全部工作，進入應急發射待命狀態。《新華社》10月17日報道，神舟十三號若遇到緊急情況，可最快8.5天由神舟十四號實現應急救援。



《新華社》10月17日報道，在神舟十三號成功發射的同時，由中國航天科技集團五院抓總研製的神舟十四號載人飛船也已經完成發射前的全部工作，進入應急發射待命狀態。五院神舟團隊在6個月的時間裏經受住了三船工作並行開展的艱鉅考驗。

據了解，這是為保護太空人生命而開創的「天地結合」的應急救援任務模式。作為航天員實現天地往返的「生命之舟」，即每次有兩艘飛船進場，由後一艘飛船作為突發情況的生命救援之舟，具備8.5天應急發射進行太空救援的能力。

神舟十三號3名航天員出征儀式。（新華社）

最快8.5天的應急救援發射如何實現？事實上，8.5天應急救援發射流程，其中還包括48個小時的人員集結和準備工作時間。48個小時看似不短，但一支幾百人的試驗隊裏，隊員來自天南海北，把這麼多人在兩天內輸送到一線遠比想象中困難。

長征二號F運載火箭調度系統專門制定了一個名單，所有預備作為應急救援發射試驗隊隊員的人都在這個名單上。根據應急救援方案，兩個小時內調度人員要到崗組建試驗隊，一個小時要通知到全員。

另外，接到指令的時間具有高度的不確定性，可能在白天大家上班時，可能在某天深夜，也可能在一個節假日，為應急發射流程的管理又增加了難度。為了解決這個問題，調度系統在規劃人員基本集結路線的基礎上，制定各種路線預案。比如一個隊員所在的城市航班比較少，那就提前安排好車輛將他送到臨近的大城市，以此確保每一名隊員都能夠在規定時間內到崗。

與此同時，調度人員還需要將備份產品、試驗設備、辦公用品、防護用品等各類必需的物資組織到位，以及協調發射場提前開始準備工作。也就是說，從接到指令起48個小時裏，調度系統將做到讓全體試驗隊員穿上工作服，投入發射場工作。

15日晚，神舟十三號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。（新華社）

這個過程中，火箭團隊是以30分鐘為一個計數周期，每兩個小時為一個工作階段。不僅如此，每一項工作步驟都細化到工作時間、累計工作時間、所需崗位及人數、人員所屬中隊、定位廠房，安排得「明明白白」。

特別值得一提的「累計工作時間」會統計每名人員的持續工作時長，當達到預設的最大值後，人員必須更換，避免打「疲勞仗」。

神舟十三號飛船入軌後，按照預定程序，與天和核心艙和天舟二號、天舟三號組合體進行自主快速交會對接。航天員進駐天和核心艙，開啟為期6個月的在軌駐留，開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，進一步驗證航天員長期在軌駐留、再生生保等一系列關鍵技術。

按照預定計劃，神舟十三號載人飛船與空間站天和核心艙完成徑向交會對接之後，停靠時間將由神舟十二號的3個月延長到6個月，執行180天組合體長期駐留任務，這將是中國迄今為止時間最長的一次載人飛行，將首次考核並驗證空間站任務航天員長期在軌駐留能力。