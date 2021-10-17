神舟十三號｜航天員出差前要清潔腸道？　翟志剛竟帶電視劇解悶

10月16日，神舟十三號載人飛船發射成功，翟志剛、王亞平、葉光富順利進駐中國太空站，開展長達6個月的「太空出差」。此前，天舟二號、天舟三號先後運載大批物資升空，包括航天食品、水、服裝等，但在本次太空之旅，3人都分別攜帶了私人物品。到底他們帶了什麼上太空，升空前又需要做哪些生活準備呢？



男女搭配可解決心理問題

此次神州十三號發射任務，王亞平成為首位進駐中國太空站的女航天員，也將成為中國首位出艙活動的女航天員。國際宇航聯空間運輸委員會副主席、中國航天科工集團二院研究員楊宇光介紹，由於長期處於封閉空間，男女搭配對於解決很多心理問題有好處，亦能有助於研究未來更長時間的太空飛行中航天員的心理問題。

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩介紹，女性不僅有能力承擔航天任務，而且在某些方面感覺更加敏銳，心思更細膩，考慮更周全，處理問題更注意方式方法，語言表達和溝通能力也比較強，能夠保證乘員之間配合順暢，有助於提高工作效率。再者，由於女性在太空失重環境中雌激素和鎂的代謝方面優於男性，體內鐵的含量和產生的廢物也較低，所以不易出現血栓、鐵中毒、血管痙攣、心律紊亂等問題，更適合長期載人航天。

航天員上太空前要做腸道清潔？

《央視新聞》報道，3位航天員升空前曾做腸道清潔。北京朝陽醫院普外科曾維根醫生解釋，到達太空站前，航天員要經過長時間的飛行，期間不能如廁，因此要「灌腸」提前幫他們將腸道中的東西排走。當他們到了太空站，就可以用專門的「太空廁所」如廁。

曾維根提醒，市面上有機構宣傳腸道水療、排宿便等療程，但實際上都沒有科學依據。經常做腸道水療，有可能導致腸道的菌群失調、便秘或腸道感染，還有可能導致水電解質失調，甚至損傷腸道黏膜、造成腸道穿孔。因此，若普通人不便秘，就沒有必要去做清潔灌腸。

航天員帶紙筆墨硯、樂器上太空

此次太空之旅，翟志剛攜帶影視劇以及很多歌曲，還帶了紙筆墨硯寫毛筆字，「影視劇的這些視頻，到天上煩躁的時候可以看看，我還下載了很多歌曲，到天上有時間也可以聽一聽」。葉光富透露，自己帶了家人合照，「在比較累或煩躁的時候看看照片，能夠得到舒緩和放鬆」，又攜帶了一些小樂器，希望利用閒暇之餘學習樂器。

除了帶上女兒的照片，王亞平更攜帶了樂器準備在太空展示，「而且我會搭配別的東西來展示我們的中華文化，但是暫時要保密，我相信展示的時候大家會感到驚喜」。此外，她還為「出差三人組」的另外兩位同事帶了禮物，「我也沒跟他倆說，等新年的時候給他倆驚喜」。

神舟十三號載人飛船發射任務的重要參研單位航天科技集團九院高級工程師黃超稱，太空環境十分複雜，其中失重、太空輻射、與平時生活環境迥異等特殊因素多，在很多不可預測的變數中時刻保持專注是航天員的基本素養，期間更要重複經歷各種訓練，對身體和心理素質都是一種嚴峻的考驗。

他表示，航天員可以在規定範圍內帶一些私人物品，無論是紙筆墨硯，抑或音樂、電影、美食等，都可很大程度豐富自己在太空的業餘生活，為枯燥的太空時光增添趣味，舒緩身心壓力，「太空工作是光榮的，但有時候也是枯燥的，讓航天員們的業餘太空時間盡量與地球生活縮小差距，也算是為工作助力的另一種方式」。