中國神秘「試驗十號」衛星獲搶救成功　俄專家稱「變軌復活」

中國稍早前發射的一顆衛星「試驗十號」宣佈工況異常近二十天後，消息指這顆神秘的衛星獲「搶救成功」。



中國於9月27日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射「試驗十號」衛星。但官方隨後稱，火箭飛行正常，衛星準確入軌，但火箭飛行過程中，衛星工況異常。

10月17日，來自西安衛星測控中心的消息指，「試驗十號」衛星已經搶救成功。不過，具體細節未披露。有微信留言「繼前幾年的九號堅強以後，日前再度實現十號堅強」，也暗示這顆神秘的衛星搶救成功。

中國官方公開的疑似「試驗十號」衛星。（微博@China航天）

「九號堅強」大概是指2017年6月19日發射的中星9A通信衛星，彼時該衛星因三級火箭問題，衛星軌道遠地點高度僅1.6萬公里。後衛星通過自身變軌，進入3.6萬公里高度的地球同步軌道。對於「試驗十號」，有說法稱，該衛星在10月15日至17日期間進行幾次變軌操作，最終定點成功。

根據美國北美防空司令部網站發布的數據，「試驗十號」——編號49258，軌道周期718.23分鐘，傾角51.06度，遠地點39,927公里，近地點450公里。

俄羅斯衛星通訊社10月17日稱，俄羅斯航天專家表示，中國「試驗十號」衛星在入軌後發生故障兩個半星期後，成功「變軌復活」。

報道稱，10月15日，「試驗十號」衛星利用發動機，實現衛星姿態機動，從距離地面近地點168公里和遠地點40,086公里，切換到近地點450公里和遠地點39,927公里的軌道。這意味着「原本失敗的發射出現大反轉」。

一般來說，中國的試驗系列衛星主要用於驗證最新的技術或應用。

習近平此前視察西安衛星測控中心（點擊大圖瀏覽）：