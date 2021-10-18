中國太空站｜俄媒：中國考慮邀請外國航天員進駐　已收到17份申請

中國神舟十三號載人飛船順利進入太空並與天和核心艙對接，3名航天員進入天和艙。俄媒刊文稱，中國正考慮邀請外國航天員進入中國太空站，並可能與國際太空站進行競爭。



俄羅斯「自由媒體」10月16日發文稱，中國載人航天計劃的發展速度令人印象深刻。中國正考慮邀請外國航天員進入中國太空站的可能性，已收到來自不同國家的17份申請。中國太空站將很快國際化，並有可能與國際太空站進行競爭。

中國官方早在2018年就表態指，中國盛情邀請世界各國參與，利用未來的中國太空站開展艙內外搭載實驗等合作。中方表示，中國太空站不僅屬於自己，而且屬於世界，中國願秉持人類命運共同體理念，將其打造成全人類在外空共同的家，讓其成為增進互信、互利互惠的典範，讓外空成為促進人類共同福祉的新疆域。

+ 1

據公布，目前已有來自瑞士、波蘭、德國、意大利、挪威、肯尼亞、日本等17個國家的9個項目，成為中國太空站科學實驗首批入選項目，涉及空間天文學、微重力流體物理與燃燒科學、地球科學、應用新技術、空間生命科學與生物技術等。

當前近地球軌道上正在運作的太空站只有國際太空站與中國太空站。但國際太空站預計將於2028年退役。而中國正在建設的天宮太空站的首個艙段天和核心艙已於2021年4月發射入軌，整個太空站一期工程預計將在2022年完工。

另外，美國太空總署計劃2024年建立在月球軌道的太空站，而中國及俄羅斯在2021年3月宣布合作在月球軌道或表面興建一個科研站。