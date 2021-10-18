神舟十三號｜3名航天員互相評價　王亞平：被翟志剛的快樂感染

10月16日，神舟十三號載人飛船發射成功，翟志剛、王亞平、葉光富順利進駐中國太空站，開展長達6個月的「太空出差」。在飛往太空前，他們接受了《人民日報》訪問，除了講述本次任務的特點及最大的挑戰，更首次互相評價。



翟志剛介紹，神舟十三號任務是太空站關鍵技術驗證階段的一次重要飛行，在軌6個月。任務完成後，太空站建造階段就會開始，他們需要同時管理天和核心艙、神舟十三號飛船、天舟二號貨運飛船、天舟三號貨運飛船形成的組合體，並執行2至3次出艙活動，以及一次在太空站遙控航天器和太空站對接的遙操作。

神舟十三號載人飛行任務的航天員乘組，左起葉光富、翟志剛、王亞平。（新華社）

任務最大的挑戰

翟志剛稱，本次任務最大的挑戰是要在太空飛行半年之久，對於身體、心理等都提出更高的要求。首先，長期在軌駐留會導致下肢肌肉萎縮。神舟十二號任務中發現，在失重環境下進行有效鍛煉，有助於肌肉恢復，因此他們上太空後，或需要更早進行下肢鍛煉。

其次，長期在地球軌道駐留，在單調、狹小和枯燥的環境內難免會產生急躁和不愉悅的心情，他們已準備了影視劇、紙筆墨硯、樂器等作為消遣，提高生活的樂趣，有好的身體狀態才能更好完成工作。此外，在本次飛行任務中仍然有出艙活動，由於現在的出艙活動更偏向於技術的應用，比13年前的出艙活動更複雜、更艱鉅、更具挑戰。

王亞平表示，空間站任務是全新的任務，對航天員對航天器的掌握程度、航天環境適應性以及出艙訓練，都提出更大的挑戰。為此，他們開展了遙操作、交會對接、機械臂、出艙等技能方面訓練，並加強體能訓練。葉光富則稱，首次面臨長周期的任務，剛開始心情比較忐忑，但通過前期訓練，他們的身心狀態、技術能力已有很大提升。

期待「太空出差」

翟志剛相距13年後再次出征太空。他表示，雖然經歷無數次重複訓練，但自己依然保持謙虛謹慎，按照標準先把訓練完成，再提出自己的想法，「我是『老航天員』，在神舟十三號任務中也是『新航天員』，我要以一名沒有執行過任務的新航天員的心態，去適應新的訓練，同時把過去積累的經驗融入新的任務中去」。

2013年，王亞平曾參與神舟十號任務，相距8年後再次上太空。她表示，能夠再次飛上太空是她最大的夢想，第一次更多的是新鮮和好奇，第二次更多的是期待和享受。載人航天工程技術在8年間進步許多，包括神舟飛船、空間實驗室、太空站等，無論是居住空間、飛行時間，抑或技術設備等，都不可同日而語。

她表示，在神舟十號任務「太空授課」後，收到很多孩子的信件，也到訪不少學校，更直觀感受到孩子對太空的嚮往和對科學探索的熱情，讓她深刻感受到「太空授課」的意義所在，「有的孩子因此喜歡上了航天，報考航天專業，甚至成了我的同事。更讓我感動的是，很多孩子翻看當時的授課視頻，問我什麼時候還能飛上太空，再來一次授課」。

葉光富是本次團隊中的「新人」，從未上過太空。他表示，自己從2010年加入航天員隊伍，已為太空飛行的夢想奮鬥11年。在首次太空之旅，他期待乘組每個成員都很好地適應太空環境，持續保持良好的身心狀態，最終順利圓滿完成任務。

互相評價

翟志剛稱，經過近兩年的訓練磨合，隊員已彼此了解、配合默契，相信依靠團隊的力量和智慧，定能破解一個個難題，「我們乘組在地面訓練都達到出艙標準，王亞平操作細緻認真，葉光富擅長電腦操作和信息技術，到了太空要發揮3個人的特長，度過這極具挑戰的6個月」。

翟志剛是本次任務的指令長。王亞平稱讚，翟志剛身上有大氣沉穩、英勇果敢的特質，對任務思考很深入，出艙動作也是他們的示範，「他非常幽默，每次訓練時都能被他的快樂感染，還是書法和台球高手」。對於同一批航天員出身的葉光富，她則指對方是「辛勤的小蜜蜂」，對自身的要求非常嚴格，做事深思熟慮，是可以信賴的伙伴。

首次上太空的葉光富，認為兩名隊員身上仍有很多值得他學習的地方，「比如翟志剛遇事臨機決斷、從容淡定，做事考慮周全、安排合理。在王亞平身上，那種積極刻苦、認真細緻的勁頭，細心周到、善解人意的態度，讓我感到與他們一起十分踏實和溫暖，對任務也是信心滿滿」。