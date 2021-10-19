福州大學逾百新生棄讀近半來自港台　涉疫情和個人選擇因素

內地部分大專院校本科新生放棄入學資格，包括安徽師范大學、福州大學、華南農業大學均有超百名新生放棄入學，引起網民關注。

值得留意是，福州大學2021年共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，被校方擬按放棄入學資格處理，當中有將近半數是來自香港和台灣，校方指這些港澳台生棄讀涉及疫情和個人選擇因素。



據福州大學校方介紹，2021年共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，擬按放棄入學資格處理，現予以公示。當中共有57名港澳台僑學生，其中台灣37人，香港18人，澳門1人，華僑1人。

福州大學公示的棄讀本科新生名單截圖。（澎湃新聞）

內媒《澎湃新聞》指出，上述放棄入學資格的港澳台生中，部分學生與福州大學6月公示的《2021年依據台灣「學測」成績免試招收台灣學生擬錄取名單》重合。福州大學往年也曾公示港澳台本科生放棄入學資格的名單，例如2020年公布有43名港澳台學生未在規定時間內辦理入學相關手續或主動申請放棄入學資格。

對於這些港澳台學生放棄就讀的原因，福州大學招生考試中心周一（18日）上午回應指，疫情是一方面原因，另港澳台考生有許多學校可供選擇，並可能同時獲數間大陸學校取錄，因此港澳台的招錄名額不佔據學校的招錄名額之中，所以不存在浪費內地招生名額。至於內地考生放棄名額，原因則與專業選擇有關，也有很多新生是未能聯繫到。

福州大學是國家「雙一流」建設、國家「211工程」重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建學校。