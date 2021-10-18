福州加快建設兩岸融合發展先行區　推進「台海通道」項目研究

儘管近期台海局勢緊張，不過中共在兩岸政策上持續執行融合策略。大陸福建官方於10月16日推出支持福州實施強省會戰略的意見，其中稱福州將加快建設兩岸融合發展先行區，推進「台海通道」項目研究論證。



據「中新社」報道，根據「意見」，到2025年，福州地區生產總值達1.7萬億元（人民幣，下同）以上，年均增長7%以上，常住人口超1,000萬人，城市首位度25%以上，研發經費投入年均增長20%以上；爭創國家中心城市、國際性綜合交通樞紐城市，輻射帶動福州都市圈一體化發展，初步建成具有影響力的現代化國際城市。

▼福建向金門供水象徵兩岸融合交流一環：

而在涉台部分，福州將加快建設兩岸融合發展先行區，完善台胞福祉和享受同等待遇的政策及制度。具體而言，福建將擴大向台胞頒發金融信用證書試點和兩岸知識產權交流與合作，打造知識產權服務業集聚發展示範區。拓展榕台海上貨運航線。加大黃岐半島基礎設施和環馬祖澳開發建設力度，支持榕馬融合發展，加快推進與馬祖地區通水、通電、通氣、通橋福建側工程，正式開放黃岐對台客運口岸。

與此同時，也將加快福州長樂國際機場二期擴建，發展航空貨運，增加「一帶一路」沿線國家和地區國際直飛航線及貨運航線，推進申報空港綜合保稅區，努力打造「一帶一路」門户樞紐機場。

此外，加快建設福州國際深水大港，加大對福州港深水泊位建設和國際航線拓展的支持力度，加快集裝箱港建設，支持羅源灣、江陰等重點港區整體連片開發建設。

▼福廈鐵路跨海大橋：

+ 1

另一方面，福建將賦予福州「更大發展自主權」。官方稱，強省會所需省級審批權限原則上下放給福州市，具體事項目錄由福州市提出、由福建省發改委統籌提出意見，報省政府批准後公布實施。支持福州深化行政管理體制的改革。支持連江縣可門經濟開發區、閩清經濟開發區升級為省級經濟開發區。

事實上，福建省交通運輸廳聯合福建省發改委於今年稍早印發了《福建省交通強國先行區建設實施方案》，提出到2025年，初步形成「三縱六橫兩聯」綜合立體交通網主骨架和福建「211」交通圈，並深化閩台交通融合發展。

該方案指出，福建省將推進閩台陸路聯通方案研究，持續加強「台海通道」技術儲備，加快金門、馬祖通橋工程大陸側建設；加強閩台海上運輸合作，推進兩岸海鐵聯運，促進海峽兩岸港口群融合發展等。

而近期，大陸首座跨海高鐵大橋「福廈高鐵泉州灣跨海大橋」主橋於8月6日成功合龍。該大橋全長20.287公里，海上橋樑長8.96公里，為雙塔雙索面鋼混結合梁半漂浮體系斜拉橋，是全線重點控制性工程。這也被視為是「台海通道」計劃經驗累積的一部分。