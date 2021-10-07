樓價至今大升三四十倍　福州七旬「琴痴」為放鋼琴狂買樓意外致富

福建福州一名年屆七旬的老人早前為擺放收藏的鋼琴，特地又買了數套房子，而這些房子的房價目前已漲了三四十倍，引發熱議，「這是鋼琴給我的回報，它是有血有肉的」。



據了解，作為最早開放的港口之一，福州早年引進了許多國外的新知識、新技術、新文化，亦有很多教堂，內有鋼琴、風琴、唱詩班等，而現年77歲的事主陳恭的音樂熱情正是由此被激發出，並在後來成為了一名樂器工程師、音律師。同時他亦會經常赴海外的樂器博物館參觀，收藏並修復一些老舊樂器。

目前，他擁有四家樂器博物館，收藏的中外樂器多達上千件，一些甚為罕見，包括一台已經逾220歲、屬館內最古老的鋼琴，其整台都是木頭所製，沒有用任何鋼材，而當年陳恭更是一路呵護，漂洋過海，才將將其從歐洲帶回國內。陳恭還收藏了一款120年前英國倫敦製造的投幣自動演奏鋼琴，該鋼琴上方設有投幣口，投入硬幣後，鋼琴就會開始自動彈奏，曲子多達十首。但儘管如此，他表示自己只是熱愛音樂、樂器，算不上是收藏家。

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至於房子，一開始，家中面積只有幾百呎的陳恭因為找不到地方安放收藏的鋼琴，於是專門買房存放，且是那種最破舊的房子。後來隨着鋼琴越來越多，他又買了數套房子。而現在這些房中，有房價漲了三四十倍的，也有漲了二三十倍，至少也漲了十來倍。陳恭形容這是「有血有肉」的鋼琴給他的回報。

網民點睇：

這故事非常勵志

不應該是租房放鋼琴嗎

買得起鋼琴的人，本身就不差錢

我買房放茅台也行吧

告訴大家，鋼琴可以不買，房子一定要買的

有錢人的世界多姿多彩，沒錢人的生活千篇一律

