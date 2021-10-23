中共二十大︱封疆大吏大執位　盤點那些上位的「60後」內地高官

中共十九屆六中全會召開前夕，地方大員密集調整。繼黑龍江、江蘇、江西、湖南、西藏黨委書記同批次調整後，廣西和雲南也作出調整。



官方新華社10月19日報道稱，中共中央決定：劉寧接替鹿心社擔任廣西壯族自治區黨委委員、常委、書記；王寧接替阮成發擔任雲南省委委員、常委、書記。

就在同一天，官方已宣佈，許勤任黑龍江省委委員、常委、書記；吳政隆任江蘇省委書記；易煉紅任江西省委書記；張慶偉任湖南省委委員、常委、書記；王君正任西藏自治區黨委委員、常委、書記。

距離中共二十大不足一年，中南海加快封疆大吏的換血。在上述名單中，婁勤儉（65歲）、劉奇（64歲）、許達哲（65歲）、吳英傑（65歲）鹿心社（65歲）、阮成發（64歲）皆因年齡問題而被更換。

其中，劉奇和阮成發皆為1957年出生，雖然距離65歲尚有一年，但在各級換屆大背景下，離任也是正常的。

1962年出生的劉寧在履新前任遼寧省委副書記、省長，曾任水利部總工程師等職。2009年出任水利部副部長、黨組成員，兼任國家防汛抗旱指揮部秘書長。2017年赴青海工作，2018年出任青海省政府黨組書記、省長。2020年跨省履新遼寧，任遼寧省省長。

1961年出生的王寧履新前任福建省省長，曾在新疆自治區建設廳掛職任副廳長。2005年任住建部稽查辦公室副主任，後任人事司司長。2013年擔任住建部副部長、黨組成員。2015年調任福建省委常委、組織部部長，2017年6月起任福州市委書記。2018年起任福建省委副書記、福州市委書記。2020年任福建省省長，至此番調整。

從年齡上看，今次上位的7名省區黨委書記，除易煉紅（1959年）外，許勤、吳政隆、張慶偉、王君正、劉寧、王寧皆是「60後」，表明「60後」省委書記梯隊數量明顯增加。