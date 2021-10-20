影片曝光｜吉林監獄逃犯傳為朝鮮前特種兵　害怕刑滿後遣返遭槍斃

10月18日晚間，網傳一份協查通報顯示，吉林監獄罪犯朱賢健（朝鮮籍）利用收工時間，強行脱逃，該嫌犯越獄原因引發熱議，如何從6米高的吉林監獄圍牆翻出也引發討論。



綜合媒體10月20日報道，朱賢健因再服刑1年多就會被遣返北朝鮮，而在朝鮮偷渡是重罪，最重可能會被判處死刑，疑似是他在刑滿前逃脫的原因。據了解，朱賢健曾在朝鮮擔任特種兵，透過影片可以看到他先破壞電網後，再翻出高牆逃脫，躍下後，休息了10秒鐘後才小跑消失。



根據網傳視頻顯示，朱賢健右腳沒穿鞋，手上拿着繩子。多名監獄工作人員發現其舉動後，連忙喝止和追趕，但在眾人的注視下，他迅速從一扇鐵門攀爬至鐵門上方的雨棚。爬上雨棚後，似乎從身上拿出一根繩索狀的物品，並大力拉扯，疑似將監獄的電網損壞，過程中多次冒出火花。

另一段視頻顯示，朱賢健在翻出鐵絲網跳落地面後，滾了幾下，躺了10秒鐘才站起身來，隨後一路小跑消失在畫面中。

據內媒報道，吉林監獄牆高6米，還有通電鐵絲網。吉林監獄西側多名居民稱，10月18日晚上，朱賢健逃出監獄後，往監獄西南側的小山崗逃竄，然後消失在夜幕中。事發後，警方出動大批人員搜索吉林監獄鄰近區域，有居民表示深夜在睡夢中被敲門叫醒，警方入內搜查；還有居民表示前後已被警方詢問多次。

綜合媒體報道，2014年，朱賢健犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪併罰，被判有期徒刑十一年三個月，並處罰金人民幣1,6000元，驅逐出境。朱賢健在服刑期間曾於2017年和2020年兩次獲得減刑共一年兩個月，將於2023年8月21日獲得釋放。

外界認為，朱賢健將在1年多後被遣返回北朝鮮，朱賢健選擇此時越獄可能是怕被遣返。「脫北者」被遣返後最重會面臨死刑，朱賢健遣返後恐遭槍斃。

吉林市公安局在朱賢健越獄後發布吉林監獄懸賞發布通告稱，10月18日18時許，吉林監獄罪犯朱賢健利用收工時間，通過攀爬AB門（雙門互鎖）雨棚翻至監牆，強行脱逃，目前下落不明。通告寫道，「朱賢健，男，1982年10月13日出生，身高160公分，主要特徵：單眼皮，瓜子臉，小眼睛，逃跑時身穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲。此人無户口訊息。」

據該通告，凡是提供線索協助抓捕嫌犯的，獎勵人民幣10萬元；凡是提供線索直接抓捕嫌犯的，獎勵15萬元人民幣；凡是知情不報、窩藏、包庇嫌犯的將依法追究法律責任。而根據網絡流傳的一份《協查通報》則提醒，「此人極度危險」並提醒當地居民如果有發現可以容人的空房子或丟失的衣物等，要馬上上報。

中國裁判文書網亦可以查閲到被告人朱賢健犯偷越國境、搶劫、盜竊罪一案一審刑事判決書，此外，朱賢健還曾兩次獲得減刑。一審判決書顯示，2014年4月，朱賢健因犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑十一年三個月，並處罰金16,000元人民幣，驅逐出境。

2017年，吉林省吉林監獄提出減刑建議書。建議書指出，該犯在服刑期間，能夠認罪悔罪，認真遵守法律、法規及監規、監紀，積極參加思想、文化、職業技術教育，積極參加勞動，確有悔改表現。吉林省吉林市中級人民法院裁定朱賢健在服刑期間，認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現，符合法定減刑條件，將罪犯朱賢健減去有期徒刑六個月。

2020年，吉林省吉林監獄再次提出減刑建議書，吉林省吉林市中級人民法院經審理查明：罪犯朱賢健在服刑期間，獲得表揚5次，能夠認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現，以上事實有執行機關提供的相關書證予以證明，經查屬實，裁定對罪犯朱賢健減去有期徒刑八個月。