內地疫情｜增17宗本土確診　內蒙古餐廳涉及20宗陽性個案

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，19日新增本土確診病例17宗，本土無症狀感染者4宗。



在17宗本土確診病例之中，內蒙古佔8宗，其中阿拉善盟5宗、錫林郭勒盟3宗；甘肅佔4宗，均在蘭州市；北京1宗，在豐台區；貴州1宗，在遵義市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1宗，在西安市；寧夏1宗，在吳忠市；另外含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在陝西）。

此外，本土無症狀感染者4宗之中，雲南佔2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；甘肅佔2宗，均在蘭州市。

在多名確診病例的軌跡通報中，都曾出現內蒙古額濟納旗達來呼布鎮桐楠閣餐廳。據內媒《温州日报》報道，截至19日下午4時，桐楠閣餐廳已關聯20宗新冠病毒陽性人員，涉及5個不同的省份。

20名陽性人員包括了該餐館的5名工作人員，上海出發的旅行團其中7人（在陝西確診） 、上海團同行的1人（在寧夏確診）、蘭州的5人（在甘肅確診）、蘭州團同行的1人（在湖南確診）、杭州出發的1人（在寧夏確診）。

據此前報道，這次疫情最先確診的是62歲女子閆某及其65歲丈夫，兩人均為上海某高校退休教師，他們於10月9日由上海搭航班先後抵達西安、甘肅、內蒙古等地，後又返抵西安。他們在上海、內蒙古檢測為陰性，但在甘肅檢測結果異常，並最終於西安檢出陽性結果，於周日（17日）確診。