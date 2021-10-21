有學生在飯堂稀飯中吃出死老鼠　山西忻州：對涉事學校處罰10萬元

山西忻州一所學校，有學生在飯堂的稀飯中發現一隻死老鼠，引發關注。對此，當地相關部門對涉事學校進行10萬元（人民幣，下同）的處罰。



涉事學校為忻州現代雙語學校，據山西忻州市市場監督管理局周二（19日）通報指，事發後有關部門即時赴學校展開調查，確實在稀飯中發現死老鼠，發現後及時採取措施，學生未有食用被污染的食品。

通報稱，事件說明該學校在老鼠等有害生物防制管理方面存在漏洞，在有害生物防制、自查等方面的工作制度不完善，對從業人員的培訓和考核管理不嚴格。對此，忻州市市場局對現代雙語學校進行了警示約談、責令限期整改並立案調查，給予罰款10萬元的處罰。

通報又指，忻州現代雙語學校10月12日晚7時開始出現有嘔吐症狀的學生，翌日陸續有數名學生發噁心、嘔吐情況。根據醫院診斷，其中少部分學生診斷為上呼吸道感染（胃腸型）和胃腸炎，其余學生檢驗結果均無異常；相關就診學生均未住院治療。

網民點睇：

「校園食品安全真的需要引起注意啊」。



「這也太過分了！簡直刷新了校園食品安全問題的下限」。



「明明學生才是受害者，每次不賠償受害者，都是罰款了事」。



「羊毛出在羊身上，學校罰的款日後又在學生頭上割回來」。



「我鄰居孩子在這學校，老師不讓孩子們回家說這事」。

