湖南網紅奶茶跨省代購獲歡迎　專家：食品安全難保障，行為或違法

湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」近年來在內地爆紅，多間門店前逢節假日都會出現大排長龍的景象。但由於幾乎不在外地開設分店，還衍生出非官方的跨省代購業務，據了解，代購者一次可賺幾千元（人民幣，下同）的利潤。不過，「茶顏悅色」官方就公開表示不支持代購行為，並呼籲消費者不要代購奶茶。

雖然跨省代購「茶顏悅色」可被視為近期的新商機，但運送條件和時長引發的衛生疑慮也隨之而來，更有內地法律學教授指，代購者的行為或涉嫌違法。



茶顏悅色門店前排隊的人們絡繹不絕。（視覺中國）

網紅奶茶「茶顏悅色」的跨省代購生意近期開始變得火爆，據了解，代購商會提前在所在城市收集網絡訂單，當訂單到達一定數量後，他們便出發以搭乘高鐵或飛機的方式前往長沙取貨，取到貨後放入專用保溫箱，隨即返程。據悉，上海、杭州、合肥、南昌、廣州等可由長沙搭高鐵直達的城市，都有此生意。

雖然代購路程較遠、所需時間較長、奶茶價格被炒高幾倍，但依然有很多人選擇跨省代購。有代理商表示，之前每天代購100被，如今已經增加至200被，有時還會出現供不應求的情況，每次往返利潤可達2500元。

但是，奶茶飲品在夏季高溫的情況下可存放時間較短，且奶蓋類奶茶上層的奶油會融化產生酸味，滋生細菌。據《錢江晚報》報道，一杯從長沙跋涉千里到杭州的奶茶，到手時只剩下3/4杯，且上方漂浮著融至浮沫的奶油，「看上去沒有食慾」。

代購奶茶被質疑有食品安全風險。（微博@新京報貝殼財經）

由於長距離運輸難保奶茶的質量不會被破壞，為了維護品牌形象，「茶顏悅色」周三（14日）在微博表示，不支持任何代購行為，希望代購商停止這種行為，「也呼籲廣大消費者不要從任何渠道代購奶茶。消費者通過跨城代購買到的茶顏悅色奶茶不僅特別貴，還特別不好喝，並且很可能買到的奶茶根本就不是茶顏悅色出品。」

「茶顏悅色」又指，「茶顏悅色」的奶茶都是現調現做，保質期很短，保存條件也很苛刻，一杯現調奶茶經過高鐵等長途運輸，會產生極大的食品安全風險。而為了打擊跨省代購行為，「茶顏悅色」門店亦會在接到大規模訂單時核實購買原因，若確認為代購行為，門店會拒絕接單。

那麼，「茶顏悅色」跨省代購的行為又是否會涉嫌違法呢？湖南師範大學法學院教授黃捷表示，這種以盈利為目的、針對不特定人群的大批量代購行為，涉嫌多重違法。首先，按照《食品衛生法》的相關規定，食品生產經營者是指一切從事食品生產經營的單位或者個人，食品生產經營人員需取得「健康證明」，若跨省代購人員在未取得「健康證明」的情況下進行代購行為，可處以5000元以下的罰款。

其次，奶茶經過長途運輸極易發生變質、滋生細菌，嚴重時會危害委託人的身體健康，而食品屬於特殊商品，《食品衛生法》明確規定，國家實行食品衛生監督制度，而種以盈利為目的，針對不特定對象進行大規模的代購，已經屬於食品經營性質的活動。

第三，由於跨省代購脫離了相關部門的監管，擾亂了市場秩序，屬於非法經營活動。黃捷稱，該類行為若進行下去，構成情節嚴重或造成嚴重後果等，便可能構「其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為」，可被依法查處。

此外，黃杰認為跨省代購商還涉嫌漏稅等觸犯稅法的問題。黃捷建議，跨省代購網紅飲料或食品，對消費者存在食品安全隱患，對異地代購者存在違法風險，最好不要嘗試。