李雲迪涉嫖｜14年前移民香港　官媒火速點評：人生道路得認凖黑白

北京市公安局朝陽分局今日（21日）通報，內地鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼，已被警方行政拘留。

在通報發布前半小時，北京市公安局官方微博「平安北京」發文：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」，​​​​疑似暗指李雲迪嫖娼一事。

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」轉發了警方通報，並寫上「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認凖黑白」。



公開資料顯示，李雲迪1982年10月7日出生於重慶。2000年，18歲的李雲迪獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍；2001年，首登中央電視台春節聯歡晚會舞台，其後與德國DG唱片公司簽約並發行首張古典音樂專輯《肖邦精選》；2007年，他通過香港「優秀人才計劃」移民香港，成為香港居民。

李雲迪榮獲「中國十大青年領袖」、「全國五四青年大使」、「深圳義工形像大使」等榮譽稱號。他於2012年受聘四川音樂學院鋼琴研究院副院長和教授，曾五登央視春晚。去年8月，李雲迪擔任廣州城市形象代言人，並出鏡彈奏鋼琴。

今年8月，李雲迪參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》。最新動態顯示，今日中午，李雲迪仍在微博為節目做宣傳。同時，在最新一期的節目中，李雲迪的鏡頭並沒有被刪除。

《紅星新聞》報道，李雲迪父親李川以及經紀人未就事件作出回應；李雲迪的前任經紀人表示不太清楚。同時，《披荊斬棘的哥哥》節目單位「芒果TV」也沒有對此事作出任何回應。

據北京警方通報，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。警方開展調查，將違法賣淫的29歲女子陳某卉，違法嫖娼的39歲男子李某迪查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局行政拘留。