拐賣未成年少女強迫賣淫　內地網紅「乞丐哥」涉案逾廿宗囚13年半

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 16:33

在內地坐擁400萬粉絲的網紅「乞丐哥」高德飛涉及逾20宗拐賣婦女、強迫賣淫等案件，於2019年8月在貴州被捕。案件近日有新進展，據內媒《紅星新聞》報道，因犯拐賣婦女，兒童罪，高德飛被法院判囚13年6個月，他目前已在監獄服刑。

據此前報道，高德飛自2015年開始玩直播，因為歌曲《陌生的貴州》、約人打架、砸林寶堅尼車等行為在內地走紅，曾自稱直播半個小時能賺20萬元（人民幣．下同）。高給自己改名「乞丐哥」，粉絲稱他為「丐幫幫主」，粉絲則自稱為「丐幫弟子」。

實際上，高德飛是一名通緝犯，涉嫌利用其網紅身份接近陌生女孩，其中還涉及到未成年人，將她們拐賣至海南省、江西省等地，並在2019年3月被警方列為網上追捕對象。獲知被通緝後，高德飛試圖以200萬來擺平事件，同時於5月起在直播平台上消失，但他逃亡期間還是忍不住要玩直播，後因妻子誕子興奮拍片放上網而露出馬腳。

據民警透露，高德飛逃亡時藏在叢林密布的山上，還在四周裝上監控鏡頭。民警上山的時候，高德飛從監控看到後避開抓捕，後來更打電話給警方挑釁說：「你們穿拖鞋是不可能抓到我的」。最終警方在設局後成功抓獲高德飛，但他在被捕時竟然強調「我是投案自首」。

警方成功抓獲高德飛。（警方供圖）

高德飛被捕引發很大關注和震驚，他的父母以及妻子都表示難以置信。高父表示，兒子在村裏「從不幹壞事，幹的都是慈善」。還有不少村民稱，高德飛及家人在當地口碑很好，高德飛曾給村內貧困老人和學生送錢。逢年過節，高德飛還宴請全村人，非常大方。

（綜合報道）