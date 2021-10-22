天問一號｜度過首次日凌恢復工作　2030年或實現火星採樣返回

官方披露「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車最新動態。同時火星探測任務工程總設計師張榮橋稱，中國2030年前後實現火星採樣返回。



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據國家航天局探月與航天工程中心周五（22日）消息，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車安全度過首次日凌，恢復科學探測工作。

據了解，日凌現象是指地球、火星運行到太陽的兩側且三者近乎處於一條直線。2021年9月下旬開始出現日凌現象，火星探測器與地球的通信受到太陽電磁輻射干擾，出現不穩定甚至中斷。

日凌期間，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車進入自主運行模式，暫停科學探測工作。為摸清日凌實際影響，中國航天工程研製團隊持續開展測控鏈路跟蹤測試，首次獲取日凌狀態下深空測控通信受干擾情況的實測數據，為後續任務應對日凌積累了一手數據和工程經驗。

「天問一號」火星探測器任務着陸和巡視探測系列實拍影像（點擊大圖瀏覽）：

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目前，日凌現象已經結束，探測器與地球之間的測控通信恢復正常，通過遙測數據判斷，「天問一號」日凌期間狀態正常。環繞器將於11月初進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，獲取火星形貌與地質構造、表面物質成分與土壤類型分佈、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

另據中國火星探測任務工程總設計師張榮橋在「深空探索科學技術與應用」中國工程科技論壇上展示火星取樣返回計劃全過程，並稱中國2030年前後實現火星採樣返回。