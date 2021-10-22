長津湖｜內地媒體人涉侮辱英烈被批捕　曾發表沙雕連言論惹眾怒

以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》，自9月30日在內地上映後便好評如潮，截止目前，《長津湖》票房已達到51.43億元人民幣。

惟內地媒體人羅昌平在社交媒體中將志願軍「冰雕連」，稱為帶有粗口意味的「沙雕連」，引發廣泛不滿。日前，羅昌平以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被批准逮捕。



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海南檢察今日（22日）發布通告指，羅某平涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽一案，由海南省三亞市公安局吉陽分局提請檢察機關批准逮捕。

通告稱，海南省三亞市城郊人民檢察院日前，依法以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪對羅某平批准逮捕。該案正在進一步辦理中。 ​

1950年冬季，在抗美援朝戰場上，有三支志願軍連隊為狙擊美軍，冒著極度嚴寒穿插設伏，幾乎全部凍死在設伏陣地上，後來這三支連隊被稱為「冰雕連」。在內地熱映的國慶檔電影《長津湖》中，「冰雕連」的形象亦有出現。

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10月6日，羅昌平在微博中發表言論稱，「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭（朝鮮戰爭）的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』。」因將志願軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，羅昌平引發廣泛不滿。

對此，中紀委於10月9日發文表示，無論「大V」、「小V」，對侮辱褻瀆英烈者露頭就打，誹謗英烈名譽、褻瀆英烈精神必付出應有代價。官媒《環球時報》亦發表評論文章，稱「這種做法就是一種精神背叛，說俗點就是挺噁心的。」

隨著輿論發酵，羅昌平刪除了相關內容，但他仍以挑釁般的姿態發布與友人同飲茅台酒的圖片，引發眾怒。10月8日，羅昌平被三亞警方刑事拘留。

據了解，羅昌平曾任《新京報》深度報道部主編、《財經》雜誌副主編，現任天椒法務集團董事長。